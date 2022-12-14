Лидер «Ак Барса» пакует чемоданы в НХЛ: что ждет Воронкова после переезда в «Коламбус»

Подписать контракт с «Коламбусом» и попробовать свои силы в НХЛ планирует по окончании сезона нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Об этом сообщил американский портал The Athletic. Реален ли шанс у Воронкова заиграть в НХЛ? Редакция «ТИ-Спорт» разобралась в этом вопросе.

Дмитрию Воронкову всего 22 года, но в «Ак Барсе» на взрослом уровне нападающий проводит уже четвертый по счету полноценный сезон

Фото: ak-bars.ru

Воронков уже хотел уехать в НХЛ несколько сезонов назад, но руководство «Ак Барса» уговорило его остаться в Казани

Дмитрий Воронков был выбран «Коламбусом» в четвертом раунде драфта (под 114-м номером) в 2019 году. Уже тогда агент форварда Александр Черных говорил о скором отъезде Воронкова в НХЛ. Нападающий был и сам не против отправиться за океан несколькими сезонами ранее. Однако руководство «Ак Барса» приняло меры, и летом 2021 года Воронков переподписал контракт с казанским клубом. Зарплата игрока выросла по новому соглашению в разы.

Дмитрию всего 22 года, но в «Ак Барсе» он проводит уже четвертый по счету полноценный сезон на взрослом уровне. Нападающему всецело доверял Дмитрий Квартальнов в течение своей работы в казанском клубе. Воронков прогрессировал с каждым последующим сезоном и в один момент стал одним из явных лидеров «Ак Барса».

Действующий контракт нападающего истекает в апреле 2023 года, и, по слухам, продлевать его Дмитрий не намерен, учитывая открытый интерес к себе со стороны «Коламбуса».

К тому же днями ранее журналист издания Athletic Аорон Порцлайн, занимающийся детальным освещением выступлений «Коламбуса», заявил следующее: «Центральная ось “Блю Джекетс” в следующем сезоне может кардинально измениться. И это, вероятно, хорошо. Все указывает на то, что центральный нападающий Дмитрий Воронков, выбранный в четвертом раунде драфта (под 114-м номером) в 2019 году, поедет в Северную Америку. Он позиционируется как центр третьего звена, который способен периодически набирать очки».

Воронков мог остаться в КХЛ при одном условии: если бы начал сильно регрессировать после ухода Квартальнова и не смог бы закрепиться в составе с приходом Олега Знарка. Однако и при новом специалисте Дмитрий стал ключевым игроком основного состава. Олег Валерьевич оказывал полное доверие Воронкову и давал ему много времени на льду. Поэтому для руководства клуба задача удержать Дмитрия в «Ак Барсе» на данный момент является практически невозможной. Все идет к тому, что хоккеист отправится в НХЛ.

У Воронкова боевой характер, под стать суровым реалиям НХЛ. В матче со СКА Воронков за несколько ударов выключил из драки нападающего петербургского клуба Фото: ak-bars.ru

У Воронкова характер игрока НХЛ, у форварда есть все шансы заиграть в Америке

В этом сезоне Воронков за 28 матчей в КХЛ набрал 13 очков по системе «гол + пас». Нападающий забил шесть раз и выполнил семь результативных передач.

Воронков довольно неклассический форвард с точки зрения русского стиля хоккея. Мощный тафгай, умеющий играть как в центре атаки, так и на фланге. Да, у Дмитрия довольно посредственная техника, нестандартное, местами неуклюжее катание. Воронков крайне мало забивает (семь шайб в регулярке – его рекорд за четыре сезона в КХЛ). Однако все недостатки Дмитрия нивелируются его отдачей на льду.

У Воронкова боевой характер, под стать суровым реалиям НХЛ. В КХЛ нападающий является одним из самых жестких форвардов лиги. Воронков в прямом смысле кошмарит соперников на льду своими убойными хитами, неоднократно отправляет игроков за борт, к тому же еще подраться любит. Дмитрий легко идет на провокацию, и если участвует в драке, то в 99,9% случаев выходит победителем. Вспомнить хотя бы его недавний инцидент с Никитой Комаровым в матче со СКА. Воронков за несколько ударов выключил из драки нападающего петербургского клуба.

Воронков выкладывается на льду на двести процентов. За это его всегда ценили партнеры по команде, тренерский штаб, болельщики. В шестом матче финала Восточной конференции против «Авангарда» в 2021 году Воронков бросился лицом под шайбу, накрыл бросок и сломал челюсть. Чуть позже Дмитрий Квартальнов признался, что после матча Воронкову пришлось есть и пить через трубочку. Однако даже это не помешало Дмитрию выйти в седьмом матче с «Авангардом» и забросить шайбу.

Подобная самоотверженность хоккеистов сильно ценится в НХЛ. Воронков по своему стилю игры однозначно должен не затеряться среди остальных игроков в лиге.

Поездка Журавлева в НХЛ изначально выглядела авантюрным решением. У «Колорадо» было достаточно топовых защитников Фото: ak-bars.ru

Может ли Воронков стать вторым Журавлевым и вернуться обратно на Родину после череды неудач?

Чуть менее месяца назад мы рассуждали о причинах неудачной поездки Даниила Журавлева в НХЛ. Экс-защитник «Ак Барса» не сумел закрепиться в основной команде «Колорадо» и преимущественно выступал в АХЛ. В ноябре игрок вернулся обратно в Россию.

Есть ли вероятность того, что Воронков повторит судьбу Журавлева? Сложно дать ответ, учитывая, что хоккеисты совершенно противоположны по характерам, выступают в разных амплуа и не имеют практически ничего общего. Поездка Журавлева в НХЛ изначально выглядела авантюрным решением. У «Колорадо» было достаточно топовых защитников, даже непонятно, кого гипотетически мог вытеснить Даниил из состава.

Ситуация с Воронковым в корне другая. В «Коламбусе» дефицит центральных нападающих. Поэтому заявление о том, что в клубе Воронкова действительно ждут, кажется правдой и подкрепляется логическими доводами. Дмитрий может стать спокойно ключевым форвардом в третьем или четвертом звене. Данные у Воронкова для НХЛ есть, о характере мы уже писали выше. Остается только флаг выдать Дмитрию в руки, пожелать удачи да помахать ему на прощание белым платочком.

Нападающему важно в ближайшие месяцы определиться со своим будущим и настроиться на новый этап карьеры в НХЛ. Воронков – боец, это известно всем, поэтому вполне понятно, почему он ищет для себя новый вызов. «Коламбус» – отличный вариант для продолжения карьеры воспитанника ангарского хоккея. Тем более что в клубе очень внимательны к российским хоккеистам. Егор Чинахов и Кирилл Марченко не дадут соврать.