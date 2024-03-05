«Лицо нашей России и Татарстана»: В Казани вручили премию «Команда Путина»

Гражданскую премию «Команда Путина», инициированную Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ) в 2022 году в преддверии дня рождения Президента России Владимира Путина, вручили сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля. Награды отличившимся вручила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Татарстане Гульзада Руденко.

«Сегодня мы награждаем людей, которые не остались равнодушными к тому, что происходит уже на протяжении двух лет на специальной военной операции. Хотелось бы выразить благодарность этим людям. Вы выдающиеся», – обратилась она к награждаемым.

Руденко подчеркнула, что сегодня в Татарстане и России нет ни одного безучастного к происходящему в стране и мире человека, что делает эту премию еще более значимой.

«Все общероссийское движение народный фронт подразумевает под собой «Команду Путина». То, что сегодня происходит – очень важное событие, потому что сейчас происходит переоценка ценностей. Когда мы говорим о тех, кто по своему желанию идут защищать родину, идеи и задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, мы видим в этих людях олицетворение участия в большом деле, и это лицо нашей России и Татарстана», – заявила Руденко.

В свою очередь, герой России и участник специальной военной операции Расим Баксиков заявил, что все награждаемые люди – это те, кто умеют сострадать.

«А сострадание – это основополагающая черта человечности», – заявил он.

Баксиков также поделился, что ему было приятно увидеть среди награждаемых своего военрука Андрея Чугуровкоторого, который также проводил у него начальную военную подготовку и руководит клубом юнармейцев в Билярске.

«Тот человек, который мне указал жизненный путь», – подчеркнул герой России.

Отметим, что основная цель премии – отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя России и во благо людей. Среди награжденных: волонтеры, которые активно занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам на территорию проведения специальной военной операции, представители ветеранских и некоммерческих организаций, учителя и многие другие представители различных сфер деятельности.