«Лицо нации»: Госансамбль песни и танца Татарстана отметил 85-летний юбилей

В Казани, на главной сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, прошел юбилейный концерт Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. В этом году коллектив отмечает 85-летие. На торжественном вечере собрались преданные поклонники, друзья, коллеги и ветераны хора.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ.

«2022 год — Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а для коллектива — это юбилейный год. С таким настроением и помыслами, под таким девизом ансамбль гастролировал по районам республики и городам России, пропагандируя Татарстан и национальное искусство», — поприветствовал зрителей директор коллектива, заслуженный работник культуры РТ Юрий Жуков.

Он отметил, что концертно-гастрольная деятельность в этом году была особенно активной. Так, коллектив побывал в Пермском крае, Свердловской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Челябинской областях, Удмуртии, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого, ансамбль выступил на федеральном Сабантуе в Ульяновске, на сельском Сабантуе в Саранске, на Днях культуры Татарстана в Якутии и Москве. В этом году впервые национальное искусство республики коллектив представил на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

«А 7 декабря ансамбль принял участие в V всероссийском фестивале народного танца „Танцуй и пой, моя Россия!“. В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией мы выступили с концертом „По следам булгар“ в Нижнекамске, Набережных Челнах, Уфе и Москве. Действительно, 125 концертных выступлений, 32 тыс. км на спидометрах автобусов — вот наш 2022 год. Еще вчера мы были в Москве, а сегодня мы снова с вами продолжаем творить историю», — подчеркнул руководитель Госансамбля.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана — один из старейших республиканских коллективов. Созданный в 1937 году, он бережно хранит национальные традиции, представляя музыкальную и танцевальную культуру татарского народа на самом высоком профессиональном уровне. У ансамбля образовался круг поклонников не только в Татарстане, но и далеко за его пределами.

«Наш коллектив — настоящее лицо нации. Когда есть красота, высокий профессионализм, душевная проникновенность исполнения и живой звук, и все это собирается в единое ядро энергии, не оставляя никого равнодушным. Зритель благодарит за яркий праздник, который надолго оставляет в сердцах образ древнего и великого народа», — заметил художественный руководитель коллектива, народный артист Татарстана Айрат Хаметов.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ

В честь юбилея госансамбль представил казанцам лучшие номера «золотого фонда» коллектива, среди них – проникновенная народная музыка «Мензелинская плясовая», колоритное попурри на темы татарских народных песен «Эх, друзья мои», нежное танцевальное представление «Весна» и зажигательный «Сармановский хоровод», который был восстановлен специально для юбилейного концерта. Всего в программе – более 30 номеров, в которых отразилась вся история татарского народа.

Особой изюминкой вечера стали юные артисты — воспитанники детской вокально-хореографической студии Государственного ансамбля песни и танца РТ. Вместе с артистами коллектива юные танцовщики выступили в номерах «Гармонь-гармонь» и «Джигиты».

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ

«Чувства переполняют настолько, что хочется выйти и присоединиться к тому, что происходит на сцене. Ансамбль — это история великого достояния нашей республики. Все, кто находится в этом зале, так или иначе причастны к этой истории — это молодежь, артисты и ветераны, которые отдали всю свою жизнь коллективу. Для кого-то коллектив это школа жизни, а для других — это семья», — отметила председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников культуры Альбина Сабитова.

Коллектив не боится нововведений — ни в хореографии, ни в музыке, ни в костюмах. Этот год не стал исключением, и Госансамбль РТ решился на творческий эксперимент — вместе с победительницей проекта «Голос», финалисткой «Евровидения» Диной Гариповой хоровая группа коллектива исполнила татарскую народную песню «Гөлҗамал».

Фото: © пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ

«С Диной наш коллектив подружился на поле национального творчества. Дина и ее творческая команда приходила в наш ансамбль, мы вместе беседовали на темы песенной национальной культуры. Такое сотрудничество и дружба оказались обоюдополезным. Со своей стороны мы оказали Дине помощь в ее творческих поисках. А для нас эти встречи послужили творческим импульсом, чтобы звучание национального мелоса становилось более современным», — подчеркивает Юрий Жуков.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения артистов коллектива за достижения и вклад в развитие национального искусства Республики Татарстан. Памятные подарки и государственные награды за многолетний и плодотворный труд вручил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Он поблагодарил коллектив за кропотливую работу, отметил богатую историю ансамбля и пожелал здоровья артистам.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля песни и танца РТ

Помимо заслуженной артистки Татарстана, в числе приглашенных гостей — участники Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», обладатели специального приза «Достояние республики» от Госансамбля РТ — хореографический коллектив «Лаборатория» и вокалистка Адиля Зиннатуллина. Завершился юбилейный вечер песней созвучной творческой судьбе ансамбля песни и танца Татарстана — патриотической композицией «Халкым».