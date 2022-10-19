Личные водители в Казани зарабатывают до 100 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для персонального водителя в Москве достигает 160 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 130 тыс. руб., а в Казани – до 100 тыс. рублей в месяц. Причем на высокий уровень дохода могут претендовать водители первых лиц компаний, имеющие стаж вождения автомобилей представительского класса от семи лет, сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

Конкурентными преимуществами обладают кандидаты с навыками экстремального вождения в городских условиях. Плюсом также является знание английского языка на разговорном уровне. Средняя зарплата такого специалиста, по данным портала, в нашем городе составляет 52 тыс. рублей.

От 30 до 37 тыс. рублей в месяц в городе готовы платить водителям с наличием прав категории «В», стажем вождения от трех лет, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля, отличным знанием города, опытом безаварийного вождения от трех лет и работы водителем от одного года.

От 37 до 43 тыс. рублей зарабатывают водители, знакомые с деловым этикетом, стажем вождения от пяти лет, опытом работы персональным или офисным водителем от двух лет, ранее трудившихся на автомобилях представительского класса, либо персональным или офисным водителем от трех лет.

От 43 до 60 тыс. рублей обещают таким специалистам с опытом работы на автомобилях представительского класса и опытом работы персональным или офисным водителем от трех лет.

Самую высокую зарплату в размере от 60 до 100 тыс. рублей работодатели предлагают водителям стаж вождения от семи до десяти лет, опыт работы персональным или офисным водителем от пяти лет. Желательно, чтобы кандидат знал английский язык на разговорном уровне и имел опыт экстремального вождения в условиях города.