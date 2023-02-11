«Личный пример важен»: Медики Татарстана приняли участие в «Лыжне России»

Сегодня в Татарстане прошла «Лыжня России», к празднику спорта присоединились и медики республики.

«Можно много говорить о здоровом образе жизни, но иногда лучше показать на своем примере. Что наши медики и сделали. Молодцы», – отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

На старт вышли 25 медиков из Детской республиканской клинической больницы Татарстана. К тому же, врачи и медсестры привели на старты своих детей и внуков, рассказали в больнице «Татар-информу».

Фото: Пресс-служба РКБ



Медики РКБ в свою очередь передали привет с лыжни коллегам, которые были на дежурстве в больнице.

А вот сотрудники Камско-Устьинской центральной районной больницы ежегодно принимают участие в «Лыжне России». В больнице рассказали, что каждый раз они завоевывают призовые места. В этом году один из них занял третье место.

Фото: Пресс-служба Камско-Устьенской ЦРБ

«Все получили отличное настроение, активно и с азартом участвуя в лыжной гонке», – отметили в ЦРБ.

Медики Городской клинической больницы №7 Казани тоже поделились снимками со Всероссийской массовой лыжной гонки.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

«Посмотрите, с каким прекрасным настроением стартовали наши коллеги. Да, медики стараются вести здоровый образ жизни», – поделились эмоциями в клинике.

Эстафету приняли и медицинские сотрудники Набережных Челнов.

Фото: Пресс-служба Горздрава Челнов

«На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители. Гонка состоялась на лыжной трассе парка „Прибрежный“», – рассказали в горздраве Автограда.