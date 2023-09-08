Личный бренд – это необходимый ресурс для развития бизнеса

В форуме «7:0 в пользу личного бренда» приняли участие более 300 человек.

На сцене в качестве спикеров выступили топ-лидеры России в продвижении личного бренда и маркетинга. И каждый из них в своём выступлении отмечал, что современный бизнес уже невозможно успешно продвигать без создания своего информационного поля, медийности и активного открытого взаимодействия с целевой аудиторией.

Тренер спикеров TEDx, радиоведущая Раяна Ахметзянова выступила на тему: «4 типа самопрезентации: как рассказать о себе ёмко и интересно за 1 минуту». Она отметила, что сейчас общество ожидает, что хороший эксперт должен быть и хорошим спикером, иначе ему сложно будет привлечь внимание аудитории. Раяна так «зажгла» зал, что предпринимательницы стали тут же создавать себе новые самопрезентации.

Эксперт по созданию личных брендов, автор книг «Бренд личности» и «Я-концепт» Полина Правда отметила, что «современному бизнесмену прежде всего не хватает понимания – для чего нужно проявляться, зачем сегодня нужна медийность, личный бренд. Кому-то не хватает уверенности, кому-то мешает скромность выйти в пространство и сказать, что я классный предприниматель. И нужно начать с того, что признать – сегодня мир проявленных людей и уже нет возможности оставаться в тени и вести успешный бизнес. Люди хотят работать с людьми».

Кинопродюсер и призёр федеральных маркетинговых премий, основатель «Друг Медиа» и Tomat Films Денис Супрунов рассказал участницам про маркетинг и продвижение личного бренда с точки зрения управления: кого и как нужно нанимать, как управлять, какие должны быть отчёты, какими метриками они измеряются. И как в целом собрать большую классную эффективную команду, чтобы строить маркетинг компании и личный бренд собственника.

Генеральный директор лицензионного агентства Юлии Высоцкой Мария Козеева выступила с темой: «Право на личный бренд, бренд в аренду». Она рассказала, как за 20 лет деятельности Юлия Высоцкая стала лицом брендов в нише кулинарии, лайстайла и фэшен. Также Мария передала личное напутствие от Юлии Высоцкой: «Чтобы сохранять мотивацию что-то делать, нужно просто помнить, что это и есть жизнь. Как только прекращается деятельность, прекращается жизнь. Мотивация только в этом. Надо всё время заставлять себя двигаться вперёд, это непрерывная работа над собой, своим сознанием».

Президент бизнес-клуба «Деловые женщины Татарстана» и организатор форума Лиана Багавеева поделилась своим видением личного бренда и женского бизнеса: «Делайте так, как вы чувствуете. Не надо быть на кого-то похожим. Будьте собой. Но в первую очередь надо понять свою идентичность».

В процессе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими общественными организациями:

Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева»;

Региональное отделение Ассоциации «Женщины Бизнеса» Республики Татарстан;

Ассоциация деловых женщин Казахстана по Актюбинской области;

Всероссийский общественный фонд «Татарская семья»;

Башкортостанское отделение Всероссийского общественного Фонда «Татарская семья», татарский клуб «Райхан»;

Центр поддержки экспорта Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Мероприятие поддержали также информационные агентства, СМИ, блогеры, татарстанские и российские предприниматели, компании, в числе которых был и АО «Татспиртпром». Форум завершился сессией. Любой желающий мог задать вопрос спикеру и получить развёрнутый ответ. Девушки засыпали звёзд форума вопросами и параллельно презентовали себя и свои услуги. Это был очень честный, искренний разговор, который не оставил равнодушной ни одну предпринимательницу. Позже ряд участников поделились своими впечатлениями с журналистами.

Фирая Рашитова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева»:

«На форум я приехала с целью знакомства и налаживания сотрудничества с женщинами Татарстана, которые занимают активную жизненную позицию. Таким образом мы сможем расширить аудиторию нашей общественной организации «Ак калфак-Нева». Я считаю, что женщина – татарка, мусульманка не должна ограничиваться стенами дома, а ещё и иметь выход в другие сферы. Также мне было крайне интересно послушать спикеров. Я пришла к выводу, что в каких-то областях продвижения личного бренда я соответствую современным стандартам, а где-то мне ещё надо работать над собой. Благодарю Лиану Марселевну за приглашение на форум, я получила массу впечатлений и новых знакомств!».

Денис Супрунов, кинопродюсер и призёр федеральных маркетинговых премий, основатель «Друг Медиа» и Tomat Films:

«Я впервые выступаю на мероприятии с таким большим количеством женщин и это совсем другая атмосфера. Я впечатлён и приятно удивлён организацией форума, как будто он проходит не в Казани, а в Москве – по уровню организации, по количеству довольных и счастливых участников. Все ходят, улыбаются. Хочу обрадовать женщин - личный бренд им строить проще и получается у них эффективнее. Потому что все женщины максимально открытые, настоящие, естественные, а личный бренд без этих качеств не построить. А нам, мужчинам, сложно открыть и показать себя. Самый простой совет касательно продвижения личного бренда - если начал, то не останавливайся. Нужно проявляться, вкладывать в себя и всё делегировать невозможно».

Зульфия Садыкова, основатель клиники «Доктор Садыкова»:

«Такие мероприятия на 100% помогают в продвижении личного бренда. Идёт коммуникация, нетворкинг, где каждая женщина – интересная личность и в таком сильном кругу есть чем делиться и заимствовать. Пока слушали спикеров – уже печатали свои самопрезентации, давали задания команде. Работа шла полным ходом».

Евгения Хабибуллина, собственница сети детских центров раннего плавания «Поплыву к мечте»:

«Мне понравилось качество отобранных спикеров. Они крупные, экспертные, популярные. Особенно важно, что они затронули очень актуальные темы и давали не шаблонные материалы, а максимально полезную выжимку из своей практики».

Лиана Багавеева, президент бизнес-клуба «Деловые женщины Татарстана» и организатор форума:

«Я сама была предпринимателем и ощутила на себе все «прелести» этой деятельности. А когда стала работать в системе власти и курировать вопросы малого и среднего предпринимательства, то поняла, что существует очень много мер государственной поддержки. И подумала, что если я о них не знала, будучи предпринимателем, то и другие скорее всего тоже не знают. Поэтому в первую очередь при создании сообщества ставила перед собой задачу объединения людей с целью информирования об инструментах государственной поддержки предпринимательства. За 11 лет существования клуб сильно изменился. Это происходило параллельно с моим личным развитием – менялась я, менялось и моё сообщество. Сегодня мы подписали соглашения о сотрудничестве с целым рядом женских организаций, и я рассматриваю это как возможность развиваться дальше, общаться. В планах на ближайший год – открытие новых представительств в Татарстане, других регионах России и не только. Поэтому сегодня было много делегаций из разных муниципальных районов республики, а также из соседнего Башкортостана и Казахстана. Наш форум можно смело называть международным, мы уже объединяем женщин из разных стран. Я хочу, чтобы у меня был крутой клуб, а для меня круто, когда люди хотят быть в сообществе именно по зову души. И для меня это самое главное».

Гульшат Абзалова

Фотографии предоставлены бизнес-клубом «Деловые женщины Татарстана»

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