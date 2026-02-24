Личные вещи композитора Софии Губайдулиной вернутся в Татарстан из Германии

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместителю Премьер-министра Татарстана – Полномочному представителю республики в РФ Равилю Ахметшину в МИД РФ передали личные вещи композитора Софии Губайдулиной. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства.

София Губайдулина ушла из жизни 13 марта 2025 года в возрасте 93 лет в Германии, в пригороде Гамбурга, где жила и работала в последние годы. Она считается одной из ключевых фигур в современном академическом искусстве.

Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Елена Галактионова сообщила, что российское посольство в Германии приняло личные вещи композитора для передачи в Татарстан – республику, где она родилась и с которой сохраняла связь на протяжении всей жизни. По ее словам, в ведомстве рады, что эти предметы займут достойное место, и считают честью участие МИД в этом деле.

Именно Галактионова передала Ахметшину вещи, принадлежавшие Софии Губайдулиной.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В их числе – орден «За вклад в культуру и искусство РФ», врученный композитору в 2022 году, татарские серебряные украшения (колье и серьги), янтарные бусы, наручные часы, окарина, несколько десятков компакт-дисков с ее музыкой, одежда и другие личные предметы. Также в списке – фотография ее отца Асгата Масгудовича Губайдулина в рамке.

Ахметшин поблагодарил МИД России и посольство в Германии за то, что вещи композитора были сохранены и переданы. Он отметил, что их отправят в Казань, в Центр современной музыки Софии Губайдулиной. По его словам, эти предметы имеют большую ценность для истории и культуры Татарстана и всей страны, поскольку отражают путь становления и масштаб таланта композитора.

Он добавил, что в республике планируют реализовать ряд проектов, связанных с сохранением ее имени и творческого наследия.

В церемонии также участвовали начальники отделов профильного департамента МИД России Константин Колпаков и Олег Марченко, а также заместитель Полномочного представителя по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин.