Личные вещи павшего на войне бойца переданы в Тетюшский музей

Фото: газета «Авангард»

Супруги Анатолий и Надежда Качайкины, приехавшие на свою малую родину, в Тетюши, из Подмосковья, передали в Музей истории Тетюшского края личные вещи родственника — павшего на Великой Отечественной войне Василия Воробьева. Об этом пишет газета «Авангард».

Среди экспонатов — револьвер, лейтенантский кубик, ремень, портупея, компас, брусок, бритва и расческа.

Лейтенант Василий Михайлович Воробьев считался пропавшим без вести 79 лет. В прошлом году поисковый отряд Почепского района Брянской области проводил эксгумацию останков советских солдат из неучтенного захоронения, обнаруженного у поселка Речица. При обследовании могилы было установлено, что в ней находятся останки 12 военнослужащих Красной армии, считавшихся пропавшими без вести. Среди них был и уроженец Тетюшского района.

Фото: © газета «Авангард»

Выяснить это удалось благодаря тому, что во время работы поискового отряда были найдены несколько смертных медальонов, пролежавших в земле 79 лет. Но только один медальон удалось расшифровать: бумага в капсуле истлела не полностью.

Специалисты лаборатории долго отмачивали в кислоте проржавевшую капсулу, осторожно извлекли бланк, после сканирования и обработки которого удалось прочитать имя павшего героя.

Родственники бойца рассказали, что Василию Воробьеву было всего 22 года — он родился 14 февраля 1919 года. На службу был призван Дрожжановским райвоенкоматом 20 февраля 1940-го. Воевал в 269 стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Погиб в 1941 году.

Фото: © газета «Авангард»

По данным поисковиков, дно воронки было устлано шинелью и плащ-палаткой. На них советские военные положили в два ряда тела погибших товарищей и укрыли их сверху еще одной плащ-палаткой. Бойцы были одеты в полевую форму, на ногах — военные ботинки. Почти у каждого имелся противогаз. При Василии Воробьеве осталось его оружие — револьвер.

По словам родственников, в семье Воробьевых было шестеро детей: четверо сыновей и две дочери. Три сына ушли на фронт, и ни один не вернулся. Похоронка пришла только на 20-летнего сержанта Григория. Он погиб в бою на территории Смоленской области в августе 1943-го.

Извещения о том, что Василий и Иван считаются пропавшими без вести, давали матери робкую надежду, что они могут быть живы. Только спустя годы выяснилось, что попавший в плен в Орше 27-летний Иван умер в Германии в 1942 году в концентрационном лагере Маутхаузен.

Василия поисковики нашли только в прошлом году. Его похоронили со всеми почестями в городе Почепе у воинского мемориала.