Личные приемы граждан пройдут в общественной приемной «Единой России» в Казани

Последние в этом году личные приемы граждан пройдут в Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане (г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7). Об этом сообщается на сайте партии.

Депутаты всех уровней ответят на вопросы татарстанцев, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, здравоохранения, образования и др.

25 декабря прием граждан проведет депутат Госдумы Рустам Калимуллин ;

; 29 декабря на личном приеме вопросы можно задать сенатору от Татарстана Тимуру Нагуманову и депутату Госдумы Илье Вольфсону ;

и депутату Госдумы ; 30 декабря на вопросы татарстанцев ответит депутат Госдумы Айдар Метшин.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 238-10-00 или электронной почте op@tatarstan.er.ru.