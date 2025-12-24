Личные приемы граждан пройдут в общественной приемной «Единой России» в Казани
Последние в этом году личные приемы граждан пройдут в Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане (г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7). Об этом сообщается на сайте партии.
Депутаты всех уровней ответят на вопросы татарстанцев, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, здравоохранения, образования и др.
- 25 декабря прием граждан проведет депутат Госдумы Рустам Калимуллин;
- 29 декабря на личном приеме вопросы можно задать сенатору от Татарстана Тимуру Нагуманову и депутату Госдумы Илье Вольфсону;
- 30 декабря на вопросы татарстанцев ответит депутат Госдумы Айдар Метшин.
Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 238-10-00 или электронной почте op@tatarstan.er.ru.