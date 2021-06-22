Личные подсобные хозяйства Татарстана получат на сохранение дойного стада 350 млн рублей

Личные подсобные хозяйства Татарстана в этом году получат на сохранение дойного стада из бюджета республики 350 млн рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Субсидии на содержание дойного стада впервые были выделены в засушливый 2010 год. Господдержка была сохранена и в последующие годы. В этом году личным подсобным хозяйствам на сохранение дойного стада из бюджета республики уже выделены средства. Мы доведем их в установленное время — в июле», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Говоря об обеспеченности кормами, Зяббаров отметил, что «в целом кормовой клин составляет 760 тыс. гектаров, из них 445 тыс. гектаров — многолетние травы». «С первого укоса трав заготовили меньше прошлогоднего объема, и нет уверенности во втором укосе. Однолетние травы, их площадь 166 тыс. гектаров, тоже не обещают большого урожая. Пока есть надежда на кукурузу. Ее площадь около 130 тыс. гектаров», — добавил он.

Всего, по словам министра, в этом году в Татарстане планируется заготовить 322 тыс. тонн сена, более 2,3 млн тонн сенажа и около 2,6 млн тонн силоса. «По состоянию на 22 июня заготовлено 747 тыс. тонн сенажа из многолетних трав. От всей площади ожидается заготовить около 1,1 млн тонн сенажа, что меньше уровня 2020 года», — подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода заметил, что в районы были направлены письма с рекомендацией максимально мобилизовать всю технику и трудовые ресурсы на заготовку кормов. «До 23 июня нужно предоставить ожидаемый баланс кормов в разрезе хозяйств. Тем, у кого отрицательный баланс кормов, необходимо иметь запас семян суданской травы, рапса и прочих культур, чтобы после продуктивных осадков, на которые мы надеемся, засеять дополнительные площади», — продолжил он.

Министр упомянул, что ежегодно в счет арендной платы пайщикам выделялись свыше 200 тыс. тонн сена и соломы и более 60 тыс. тонн зерна. «В этом году из-за напряженной ситуации с кормами обеспечить это будет сложно, — заявил он. — Муниципальным районам необходимо отработать меры по заготовке кормов для хозяйств, используя лесные угодья, пастбища и заливные луга».

В Татарстане для бесперебойной работы всех отраслей сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности необходимо около 3,2 млн тонн зерна, в том числе 2,2 млн тонн — на обеспечение животноводства кормами. Кроме того, сельхозпроизводителям нужно подготовить семена яровых и озимых культур в объеме 400 тыс. тонн.