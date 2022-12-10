Личное дело Гагарина рассекречено по инициативе «Роскосмоса»

В сентябре с личного дела Юрия Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности, следует из материалов журнала «Русский космос», который издает госкорпорация.

Теперь исторически документ доступен исследователям. Заводилось «личное дело» в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу, уточняется в публикации. Такой документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом «для служебного пользования» и не был доступен даже самому работнику. Для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, после ухода офицера в запас дело сдавали в архив Минобороны РФ.

Однако авторы публикации отмечают, что многие факты биографии первого космонавта планеты итак широко известны. Но все же рассекреченные документы раскрывают некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводятся даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов – декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Также сообщается, что он обучался сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и служил в истребительной авиации ВВС Северного флота. После он прошел подготовку в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Космонавт также имел первую судейскую категорию по баскетболу.