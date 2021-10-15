Лицензии от Минздрава на фармацевтическую деятельность за неделелю получили 7 аптек из РТ

22 разрешительных документа выдало Управление по лицензированию Министерства здравоохранения Татарстана за уходящую неделю. Всего на получение таких документов в этот период поступило 27 заявлений.

Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, 19 из поданных заявлений относились к осуществлению медицинской деятельности, 8 – фармацевтической.

По результатам рассмотрения заявлений только одна организация получила лицензию на осуществление медицинской деятельности, 13 организаций переоформили уже имеющиеся лицензии. Семи аптекам разрешили заниматься фармацевтической деятельностью – все они уже работали ранее, а лицензии прошли стадию переоформления.

Одной организации разрешили свою деятельность прекратить.

Министерство здравоохранения РТ напоминает, что отдел по лицензированию медицинской деятельности находится в Казани на улице Бутлерова, 16.

Работает отдел с понедельника по четверг с 9 утра до 18.00. По пятницам с 9 утра до 16.45, в субботу и воскресенье выходной.

Обед с 12 до 12.45.

Телефон для справок: (843) 236-65-72.