Лицеисты СУНЦ КАИ стали лучшими создателями подводных роботов среди школьников

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Старшеклассники СУНЦ «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ» Алмаз Ахметзянов и Искандер Кунаков одержали победу в финальном этапе Национальной технологической олимпиады. Они стали лучшими в личном зачете номинации «Водные робототехнические системы», сообщает пресс-служба вуза.

Заключительные соревнования по этому профилю прошли на площадке Дальневосточного федерального университета. В финале, длившемся четыре дня, приняли участие 40 школьников со всей страны, причем конкурс составлял 60 человек на место.

«Я искал интересную олимпиаду, которая бы давала абитуриенту возможность БВИ. С Искандером мы учимся в одном классе, дружим, и он поддержал меня в том, чтобы поучаствовать в НТО. Выбрали несколько треков, в том числе «Водные робототехнические системы», которые нашли довольно интересными и подходящими для нас. В подготовке нам помогали и продолжают помогать преподаватели ИнЛи, а также выпускник нашего лицея, ныне студент МАИ Степан Тетерлев, который в прошлом тоже занимал призовые места на НТО и сейчас является нашим куратором и наставником», – рассказал Алмаз Ахметзянов.

Команда «Керосин» была межрегиональной: двое других участников представляли Новосибирск. В прошлом сезоне команда уже проходили в финал, но из ее прежнего состава остались лишь Алмаз и Степан (в качестве куратора).

«Я лично хотел поучаствовать в «Водных робототехнических системах», потому что эта компетенция обычно проходит на Дальнем Востоке. Большую часть времени олимпиады мы занимались проектом – собирали подводного робота. Моим вкладом стало его оснащение компьютерным зрением, ну и я управлял самим роботом на заплыве. В один из дней проводились предметные туры, где были чисто олимпиадные задания по физике и информатике», – заметил Искандер.

Победа принесла казанцам не только дипломы, но и дополнительные возможности для образования: 100 баллов ЕГЭ или поступление без вступительных испытаний в лучшие вузы России.

При этом лицеисты КАИ продолжают активно участвовать в научных состязаниях. В конце марта команда СУНЦ сразится с соперниками в финале еще одного трека Национальной технологической олимпиады – «Беспилотные авиационные системы».

На развитие робототехники в стране направлен национальный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на развитие воздушных беспилотников – нацпроект «Беспилотные авиационные системы».