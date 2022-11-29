Лицеисты из Казани получили пять медалей на Международном турнире по программированию

Лицеисты из Казани в составе сборной России завоевали пять медалей на XIV Международном онлайн-турнире по программированию. Мероприятие прошло 24-26 ноября в болгарском городе Шумене, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Обучающийся Лицея имени Лобачевского КФУ Валерий Родионов завоевал золотую медаль, Ренат Каримов и Сергей Дьяков получили серебряные медали, Руслан Вильданов и Кирилл Тимофеев – бронзовые», – отметили в министерстве.

В сборную России вошли школьники из Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. В состязании участвовали 236 старшеклассников и 168 младшеклассников.

В турнире приняли участие юные программисты из Египта, Пакистана, Перу, Палестины, Саудовской Аравии, Ирландии, Болгарии, Румынии, Сербии, Польши, Молдавии, Армении, Словении, Македонии, Греции, Республики Кипр, Боснии и Герцеговины, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Украины и России.