Лицей в Куюках принял рекордное количество учащихся

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В этом году в многопрофильном лицее в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана будут учиться примерно 3,5 тыс. детей, в том числе 450 первоклассников. Вместить всех удалось благодаря новому пристрою. Также это дало возможность учащимся с 5-го по 11-й класс ходить в школу в первую смену.

«Открывается современный, оснащенный по последнему слову техники корпус. Это 30 учебных кабинетов и залы рекреации, IT-кабинеты и лингафонный класс, интерактивный зал и творческие мастерские», — перечислила во время линейки ко Дню знаний Лариса Глибина.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Корпус имеет отдельный вход, пост охраны, просторные помещения. Помимо привычной мебели и оборудования в интерьере присутствуют пуфики. Для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Корпус называется «Алгоритм орлят», он станет центром «орлят» района. Большое внимание здесь будут уделять патриотическому воспитанию.

Отличительной чертой не только этого корпуса, но и лицея в целом являются названия, данные учебным кабинетам. Каждый из них носит имя великого деятеля России. Например, кабинет русского языка и литература назван в честь Льва Толстого, у входа висит портрет классика.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Праздник ко Дню знаний провели только для первоклассников, они разделены на 13 классов. Дочь Манижы Хасанзоды Асаль будет ходить в этот лицей вместе со старшими сестрой и братом. Многодетная семья живет в Куюках с декабря.

«Нам очень нравится эта школа. Пока мы новый корпус вживую не видели, но видели фотографии. Всё есть, удобно, что отдельный гардероб, столовая», — отметила многодетная мама.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Алгоритм» — самое большое учебное заведение по количеству учащихся в районе. Всего в Пестречинском районе 9950 школьников, среди которых —1190 первоклассников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что деревня Куюки, превратившаяся в город-спутник Казани, столкнулась с нехваткой мест в единственной школе. В ней учится вдвое больше детей, чем изначально планировалось. Подробнее читайте в статье Резервные места и доставка до школ Казани: какое решение нашли для первоклашек из Куюков.