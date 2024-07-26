Лицей Нижнекамска попал в топ-10 школ РФ с большим числом стобальников по химии

Нижнекамский лицей №35 вошел в топ-10 российских школ, которые в 2024 году подготовили больше всего стобалльников по химии. Об этом пишет «НТР 25».

«Наш результат – четвертый в стране, впереди Новосибирск и Москва. Очень достойно!» – прокомментировал рейтинг мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Учитель химии Ирина Хомякова раскрыла секрет подобного успеха — углубленное изучение предмета с самого начала. «Химия у нас начинается с 7-го класса, так что подготовка началась рано. Профильный уровень изучения в старших классах дал результаты. Помогло и участие в олимпиадах», — рассказала Хомякова.