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Общество 26 июля 2024 13:35

Лицей Нижнекамска попал в топ-10 школ РФ с большим числом стобальников по химии

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Нижнекамский лицей №35 вошел в топ-10 российских школ, которые в 2024 году подготовили больше всего стобалльников по химии. Об этом пишет «НТР 25».

«Наш результат – четвертый в стране, впереди Новосибирск и Москва. Очень достойно!» – прокомментировал рейтинг мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Учитель химии Ирина Хомякова раскрыла секрет подобного успеха — углубленное изучение предмета с самого начала. «Химия у нас начинается с 7-го класса, так что подготовка началась рано. Профильный уровень изучения в старших классах дал результаты. Помогло и участие в олимпиадах», — рассказала Хомякова.

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