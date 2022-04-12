Лицей Иннополис стал пилотной площадкой по персонализированному подходу в образовании

Лицей Иннополис стал пилотной площадкой по внедрению персонализированного подхода в образовании. Организация выиграла грант благотворительного фонда «Вклад в будущее» по реализации персонализированного подхода в образовательных учреждениях России, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

«Команда педагогов Лицея Иннополис, являясь пилотной школой в Татарстане по внедрению персонализированного подхода в образовании, представила опыт работы в проекте для конкурса на получение гранта, систематизировала накопленный материал – разработки уроков, подходы и методы к обучению, которые реализовывались по инновационному проекту с 2019 года», – отметили в министерстве.

Лицей организовал изучение теоретических и практических вопросов персонализированного подхода в образовании на вебинарах и семинарах для школ. Были проведены семинары по предметам гуманитарного, физико-математического и эстетического циклов. На каждом семинаре были представлены инновационные подходы в обучении, мастер-классы и фрагменты уроков, приемы и методы персонализированного образования.

Кроме того, была создана цифровая база открытых уроков и мастер-классов, издан сборник по созданным методическим разработкам – практикам работы в системе персонализированного образования.