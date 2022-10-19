Лицей «Адымнар-Алабуга» первым в РТ запустил проект «Интерактивная татарская мастерская»

В полилингвальном комплексе «Адымнар-Алабуга» началась реализация проекта «Интерактивная татарская мастерская». Коллектив образовательного учреждения стал первым в Татарстане, введшим подобную практику, сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Проект направлен на творческое и социально-личностное развитие учеников, формирование интереса к изучению татарского языка, национальных традиций и культуры татарского народа.

«В каждом кабинете есть музей истории, связанной с татарскими писателями. Работают все учителя татарского языка, у нас их 14. Дети помогают готовить материал для музея. Вовлечена вся школа», — рассказали в «Адымнаре».

Семи кабинетам татарского языка присвоены имена татарских поэтов и писателей: Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Абдуллы Алиша, Ризаэддина Фахреддина, Гульзады Ахтямовой, Фаниса Яруллина и Роберта Миннуллина.

В рамках Года цифровизации для сбора данных педагогами созданы специальные электронные кабинеты, доступ к которым можно получить через QR-код. Электронные кабинеты постоянно пополняются. «Интерактивные методические пособия и оборудование помогут погрузиться в увлекательное путешествие по всему миру, а музейные занятия позволят приобщить детей к культуре, традициям и обычаям разных народов», — заметил директор полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Алабуга» Надир Курамшин.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.