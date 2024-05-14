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Лицей №2 в Альметьевске масштабно изменится после реконструкции — эскизы
В Альметьевском районе Татарстана продолжается работа по модернизации и обновлению образовательных учреждений. Очередной объект — лицей №2, где сейчас идет масштабная реконструкция.
Глава района Тимур Нагуманов проверил, как идет ремонт. Пока работы по демонтажу проводятся только в одном крыле здания, где расположены спортивный и актовый залы. Такое решение позволяет не прерывать текущий учебный процесс.
Основные работы начнутся после окончания учебного года. В планах — замена инженерных систем, отделочные работы, ремонт спортивного зала и пищеблока, полное обновление фасада и кровли, а также благоустройство прилегающей территории.
«Наша цель — завершить все ремонтные работы к 1 сентября, чтобы ученики смогли начать новый учебный год в обновленном, современном и комфортном лицее», — отметил Тимур Нагуманов.
Капитальный ремонт стал возможным благодаря решениям Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и финансовой поддержке нефтяников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году, в День знаний, в Альметьевске открыли обновлённую школу №1 имени М. К. Тагирова, рассчитанную на 990 учеников. Реконструировать старейшее учебное заведение Альметьевска и создать современный общеобразовательный комплекс было решено по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. После ремонта учреждение получило статус лицея.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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