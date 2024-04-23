Лица казанцев XVIII – XIX веков: в усадьбе Сандецкого откроется выставка «НЕФОТОГРАФИЯ»

В главном здании Музея ИЗО Татарстана, усадьбе Сандецкого, 24 апреля откроется выставка «НЕФОТОГРАФИЯ. Портрет XVIII – начала XX века». Посетители музея смогут увидеть и узнать, как выглядели представители известных казанских фамилий – Молоствовых, Сазоновых, Матюниных, Осокиных, Горемыкиных, Колбецких, Манасеиных, Нейковых, Толстых, Мусиных-Пушкиных, Александровых-Гейнс и других.

«Выставка займет весь второй этаж усадьбы Сандецкого. Это более 200 картин. Постетить выставку можно будет до 15 сентября и, возможно, даже чуть позже, поскольку очень вероятно, что она будет продлена», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В XVIII – первой половине XIX века, обращают внимание специалисты Музея ИЗО Татарстана, портрет доминировал в русском искусстве. Мужчинам он предоставлял возможность запечатлеть ордена, награды и знаки отличия как свидетельства ума и достоинства, женщинам – изящество и драгоценность костюма, позы, жесты, тонко нюансированные оттенки эмоционального состояния. Портреты создавались для фамильных галерей и, конечно же, ради сохранения памяти о человеке.

В портретах выставки запечатлены все слои общества XVIII–XIX веков: царствующие особы, титулованная знать, государственные и военные деятели, представители именитого купечества, духовенство, интеллигенция и крестьянство. И все это в многообразии портретного жанра. Здесь и парсуны как переходный жанр европеизации художественной эстетики Средневековья, репрезентативные и камерные кабинетные портреты, групповые семейные портреты, постановочные портреты-картины на фоне пейзажа или интерьера, портрет-тип с социальным подтекстом, костюмированные и стилизованные портреты, портретная миниатюра.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Создали эти портреты современников в свое время известные художники Карл Брюллов, Дмитрий Левицкий, Василий Тропинин, Джорж Доу, Павел Плешанов, Иван Крамской, Илья Репин. А также Карл Барду, Рафаил Ступин, Лев Крюков и Зиновий Иванов – живописцы, чье творчество было тесно связано с Казанью.

Но на выставке будет немало картин, чей автор неизвестен. От этого, уверяют музейщики, они не менее художественно ценны и эстетически значимы. Дополняют выставку несколько произведений бытового жанра, иллюстрируя жизнь разных сословий того времени. Причем это произведения, акцентируют в Музее ИЗО РТ, которые редко демонстрировались публике. Среди них картины об охоте – досуге высшего сословия дореволюционной России.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Произведения, которые увидят посетители выставки, на рубеже XIX–XX веков были переданы в Казанский городской музей из более чем двадцати фамильных портретных галерей и частных собраний Казани, а также из Музея искусств и древностей Императорского Казанского университета, Первой Казанской мужской гимназии, Казанского Архиерейского дома, Казанского Богородичного монастыря.

В день вернисажа, 24 апреля, вход на открытие выставки с 15 до 16 часов свободный.