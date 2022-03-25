Или сами отбелим, или из Китая завезем: дефицит бумаги устранят нестандартными решениями

Рост цен на бумагу наблюдается в Татарстане, как и по всей России. Стоимость пачки офисной бумаги выросла в 4-5 раз на фоне того, что канцелярские отделы компаний пытались сделать запасы. Отраслевые эксперты признают проблемы и заявляют о скором ипортозамещения. А некоторые считают, что дефицит бумаги ускорит цифровизацию.

Красным по белому

За последнюю неделю в России, в том числе и в Татарстане, выросли цены как на офисную бумагу стандарта А4, так и на кассовые ленты. К примеру, четыре дня назад, стоимость пачки бумаги для принтера на маркетплейсах достигала в моменте аж 10 тыс. рублей. На сегодняшний день, цены колеблются в пределах 1,5 тыс.-2 тыс. рублей. При том, что еще недавно пачка стоила всего 250 рублей.

В России выросли цены на офисную бумагу стандарта А4. Еще недавно пачка стоила всего 250 рублей Скриншот

Подорожание коснулось и школьных тетрадей. К слову, на маркетплейсе 12-листовая тетрадь продается за 27 рублей. Ранее их можно было купить за 15-20 рублей.

В Набережных Челнах из-за отсутствия белой кассовой ленты покупателям в одной из торговых сетей начали выдавать чеки красного цвета, сообщили «Челнинские известия».

Рост цен вызвал дефицит бумаги

В России работают три крупных производителя офисной бумаги, они обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию зарубеж. Однако отрасли не хватило импортных химикатов.

Как объяснил «Татар-информу» председатель правления Российской ассоциации организаций бумажной промышленности Юрий Лахтиков, подорожание бумаги вызвано прекращением поставок химикатов из Европы для производства бумаги из беленой целлюлозы.



«Условно, нам нечем стало отбеливать целлюлозу, которая сегодня используется. У нас с этим была связана остановка Светлогорского комбината компании Sylvamo, которые остановили машины, и бумага марок SvetoCopy перестала поступать на рынок. Поэтому образовался дефицит в Северо-западном регионе и по всей стране. Такая же ситуация у нас и на других предприятиях, которые используют импортные химикаты», – сказал он.

По его словам, в стране нет дефицита на газетную бумагу, однако офсетной, офисной и чековой бумаги – недостаток.

«Что касается газетной бумаги, то ее дефицит не наблюдается. Насколько я знаю, сейчас на внутреннем рынке ее переизбыток. Что касается офсетной и офисной бумаги, то ситуация сейчас управляется. Некоторое время покупателям следует экономнее относиться к бумаге», - сказал Лахтиков.

Цены на бумагу проконтролирует ФАС

Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверит обоснованность роста цен на бумагу в России.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — сообщили в ФАС.

Что касается газетной бумаги, то ее дефицит не наблюдается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Служба пообещала незамедлительно принять меры реагирования, если выявятся нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.

«Дефицит бумаги будет ликвидирован в течение 1-2 недель, максимум – месяца»

Сейчас предприятия активно ищут аналоги химикатов внутри страны, рассказал эксперт. Он отметил, что на время, пока будет перестраиваться логистика, и идти поиск заменителей импорта из западных стран на рынках стран Азии, стоимость бумаги будет дорогой. Но подорожание будет краткосрочным.

«На перспективу бумага может подорожать в цене на 5-10%. На одном из российских комбинатов выпущена первая тестовая партия бумаги из полуцеллюлозы. При ее производстве не использовались импортные химикаты. Бумага имеет слегка кремовый оттенок, но это никак не связано с ее печатными свойствами. По экологичности – в ней меньше химии. А если нет химии, то меньше ее себестоимость», – сообщил Юрий Лахтиков.

Бумага из российской полуцеллюлозы в ближайшее время будет проходить испытания, а после будет выпущена на рынок. Эксперт уверен, что дефицит бумаги будет ликвидирован в течение 1-2 недель, максимум – месяца.

Офсетной, офисной и чековой бумаги – недостаток. Некоторое время покупателям следует экономнее относиться к бумаге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надо понимать, что все происходящее неожиданно для всех, в том числе и предприятий промышленности. Никто не планировал, не покупал и не знал заранее. Поэтому дефицит образовался, а сейчас принимаются меры по его ликвидации. Я думаю, что, в случае чего, бумага будет завезена из Китая», - сказал он.

Дефицит чековой бумаги может привести к цифровизации всех отраслей

По данным Лахтикова, тревожная ситуация сложилась с чековой бумагой. Поскольку она почти вся ввозилась из-за рубежа.

«У нас очень мало предприятий, которые ее выпускают. Есть в Калининградской области и Балашихе. Конечно, дефицит они не восполнят. Поэтому в качестве меры Минпромторг рассматривает вопрос перехода на бесчековую оплату. Сейчас активно прорабатывается вопрос по установке расчетное оборудования без чековых лент. Это тоже на контроле. Меры предпринимаются. Я думаю, что ситуация будет разрешена», - сказал он.

На подорожание чековой ленте Бизнес-омбудсмену Татарстана Фариду Абдулганиеву пожаловался предприниматель. Федеральная антимонопольная служба дала ему пояснение: ФНС не планирует штрафовать предпринимателей за отсутствие бумажного чека. Санкции не коснутся предпринимателей, если чековая лента отсутствовала по не зависящем от них обстоятельствам на рынке. При этом расчет должен быть зафиксирован на кассе.

Тревожная ситуация сложилась с чековой бумагой, поскольку она почти вся ввозилась из-за рубежа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Служба посоветовала бизнесменам как минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты. Сделать это могут пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям кассовый чек в электронной форме. Бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на их получение через сервис «Мои чеки онлайн».

«Ситуация с дефицитом бумаги может способствовать цифровизации и переходу на безбумажный уровень»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. «Я думаю, что если все устремятся и начнут покупать бумагу, как раньше покупали сахар, то это приведет к надуванию цен. А когда процесс наладится, люди будут сидеть с бумагой, которую накупили, потому что цена опять упадет, когда будут налажены поставки», – объяснил он.

Эксперт считает, что положительный момент временного дефицита бумаги в том, что это придаст импульс цифровизации.

«Активной цифровизации способствовала пандемия. Эта ситуация с дефицитом бумаги может способствовать цифровизации и переходу на безбумажный уровень. У дефицита будет один из положительных эффектов», - сказал эксперт.