Либеро «Зенит-Казань» Федоров: «Стать тренером, как Вербов? Скорее в женском волейболе»

Илья Федоров рассказал, какой урок команда Алексея Вербова вынесла из поражения от московского «Динамо» в финале Кубка России. Об этом и многом другом в – интервью волейболиста «ТИ-Спорту».





Фото: zenit-kazan.com

«Из проигрышей «Динамо» мы вынесли урок»

Зенит лидирует в чемпионате, это прибавляет уверенности перед плей-офф?

Наверное, это прибавляет веры в свои силы, то, как мы сейчас хорошо поддерживаем темп. В последних играх пытаемся улучшить технику после проигрыша в кубковой игре с «Динамо». Уже в матче чемпионата с «Динамо» мы выступили хорошо, но есть над чем работать.

Поражения в двух финалах – Кубке России и Кубке легенд московскому «Динамо» тревожит? Вы вполне можете встретиться с ними в плей-офф.

- Нет, не тревожит. Это дает нам пищу для размышлений, пытаемся улучшить себя. Главное, что из проигрышей мы вынесли урок.

Какие проблемы в этих кубковых матчах доставили вам динамовцы? Что предпримите, чтобы устранить ошибки?

В матче чемпионата мы учли все ошибки, мы предприняли все меры, чтобы результат получился лучше, чем в других играх. В кубке в матче с «Динамо» нам не хватало «брейковых мячей», было много доигровочных мячей, которые мы не реализовали. За первую партию было двенадцать таких эпизодов, из них забили только два. Проиграли на балансе концовку. Наверное, нам этого и не хватило.

Расскажите про первую свою награду в карьере, какие эмоции вы испытали?

В первую очередь, это Кубок России 2021 году. Тогда мы играли очень хорошо и уверенно. Выиграть свой первый кубок в первый сезон – это для меня было важно. Это самая главная награда. А самая эмоциональная – это победа на чемпионате России.

Фото: zenit-kazan.com

«Думаю, что самые громкие болельщики собираются у нас на матчах «Зенита»

Почему, по вашему мнению, хоккей, футбол и баскетбол пользуются большей популярностью, чем волейбол?

Волейбол технически сложный спорт, чтобы провести игру, получить эмоции и пользу нужно собрать двенадцать игроков, которые смогут сыграть, достать мяч. Для футбола, баскетбола и хоккея есть все ресурсы рядом, поэтому намного проще сыграть в данные виды спорта. Обычно, волейбол открывают для себя позднее.

На что нужно делать упор для большей популярности волейбола?

Сейчас ведутся работы над этим. Нужно больше уделять внимание детям, чтобы они больше слышали о волейболе, видели и узнавали о нем. Тогда у нас будет подрастать поколение, которому будет интересен этот вид спорта. Для этого проводятся школьные волейбольные лиги.

Где самые активные болельщики? Какое место в этом рейтинге у Казани?

Думаю, что самые громкие болельщики собираются у нас на матчах «Зенита», сегодня было приятно видеть полные трибуны. В Новосибирске, у них всегда собирается полный зал, там играть приятно и тяжело одновременно при таком количестве болельщиков.

Почему вы выбрали именно волейбол?

Моя мама была тренером по волейболу, с детства владел мячом. Это было частично неизбежно.

Как начиналась ваша профессиональная карьера в волейболе, с какими трудностями вы столкнулись?

Были скорее типичные ситуации, когда что-то не получается, это неизбежно в спорте. Не всегда идет все гладко, главное уметь выбираться из этого состояния, из совершенных ошибок вывести только пользу и стать сильнее.

Фото: zenit-kazan.com

«Стать тренером? Скорее бы в женском волейболе себя попробовал»

Планируете ли стать тренером, пойти по стопам Алексея Вербова?

В мужском волейболе, мне кажется, точно нет. Скорее бы в женском волейболе себя попробовал. Сейчас я целенаправленно об этом не думаю.

Какие цели вы ставите себе на ближайшее будущее?

Ближайшим будущим будет остаток этого сезона. Главное хорошо провести время с командой и забрать как можно больше наград. Для себя хочу улучшить игровые и технические моменты, над которыми еще нужно работать, стараюсь уделять этому внимание.

Фото: zenit-kazan.com

«Люблю ракеточные виды спорта»

Как вы справляетесь с нагрузкой во время сложных туров?

У нас есть хорошая команда: доктора, массажисты, тренеры, которые помогают нам поддерживать физическую форму во время игр или и постоянных переездов. Им огромная благодарность за работу для нас! С эмоциональной точки зрения пытаешься отвлечься от волейбола, расслабиться, чтобы не загружать голову, когда игры идут друг за другом. В свободное время от игр больше отдыхать, чтобы настроиться во время матча.

Как вы проводите свое свободное время от игр? Есть ли хобби?

Ой, в эту зиму я осознал, что вообще не люблю это время года. Поэтому сейчас практически все выходные отдыхаю дома. Если выхожу на улицу, то через время жалею, что вышел вообще. В последнее время играю в падел-теннис, разгружаю голову во время игры.

Какими видами спорта вы занимались до профессиональной карьеры и в какие бы поиграли сейчас?

Занимался раньше бадминтоном с четырех до тринадцати лет с перерывом в один год. Очень хотел бы летом поиграть в большой теннис, падел-теннис, бадминтон. Люблю ракеточные виды спорта.

Фото: zenit-kazan.com

«У всех есть свои суеверия. Могу шнурки несколько раз перевязывать, чтобы подстраховаться»

Вы, как профессиональный игрок, какие советы дали бы начинающим волейболистам/младшему поколению?

Главное гореть этим делом, заниматься тем, что вам нравится. Усердно трудиться, не жалея себя, много тренироваться. Немаловажным является «насмотренность» в волейболе, нужно всегда пробовать и узнавать что-то новое. Чтобы все получалось, необходимо влюбиться в это дело.

Есть ли у вас особые обряды перед игрой, которые помогают вам сосредоточиться?

У всех есть свои суеверия, у меня особо такого нет. Могу шнурки несколько раз перевязывать, чтобы подстраховаться.

Фото: zenit-kazan.com

«Поклонницы провожали до моего дома»

Бывают ли у вас смешные моменты во время игры или на тренировках?

Особенно, когда попадают кому-то в голову на блоке или плохая обработка курьезного мяча.

У вас много молодых поклонниц, бывают ли случаи абсурдного поведения с их стороны?

Вроде не было. Конечно, бывает болельщицы ведут себя громко. После игр собирается большое количество народа и хочется, чтобы люди вели себя поспокойнее. Кто-то может громко зазывать к себе, если мы стоим очень близко. Однажды был случай, когда поклонницы провожали до моего дома.



Автор: Камиля Гафурова

Фото на анонсе: zenit-kazan.com