Ли - король дуги, Бингэм взбодрит Рейнольдса: конструктор состава УНИКСа на новый сезон

До начала сезона в Единой лиге ВТБ остается около 1,5 месяцев. Трансферные кампании команд, наконец, приобретают очертания. Кем усилился УНИКС летом и как приблизительно будет выглядеть стартовая пятерка казанцев в следующем сезоне - в конструкторе состава команды Велимира Перасовича по версии «ТИ-Спорта».





Фото: Idlasvel.com

Пэрис Ли – равноценная замена Димитриевичу?

Одной из главных, если не главной целью УНИКСа, на трансферном рынке в это межсезонье была позиция разыгрывающего. По ходу прошлого сезона в составе казанцев наблюдался острый дефицит игроков в этом амплуа. Александр Платунов постоянно попадал в лазарет, а когда выходил на паркет, – не показывал ничего особенного. Американец Тони Тэйлор приезжал в Казань практически на такие же деньги, как в свое время Ненад Димитриевич, однако за год так и не стал системообразующим баскетболистом для Велимира Перасовича. К тому же, и его постоянно подводили травмы.

Незадолго до начала минувшего плей-офф УНИКС рискнул и пошел ва-банк, подписав весной разыгрывающего Маркуса Кина. 175-сантиметровый защитник не помог команде победить хотя бы в одном матче с ЦСКА, зато блестяще проявил себя в серии с «Локомотивом-Кубань» за бронзовые медали. Тем не менее, и его Евгений Богачев решил не оставлять в команде на сезон 2025/26.

В начале июня УНИКС совершил настоящую трансферную бомбу по меркам Единой лиги ВТБ. Казанцев пополнил 30-летний защитник Пэрис Ли. В прошлом сезоне камерунец с американским паспортом защищал цвета французского «АСВЕЛА», выступавшего в Евролиге.

Ли – из тех защитников, кто умеет одинаково эффективно играть на двух участках площадки. Это и умный плеймейкер, и цепкий оборонительный баскетболист. Ждать от него чудес, как от Димитриевича, конечно, не стоит. Ли все-таки игрок совершенно другого плана. Но если грамотно его вписать в систему, окружить качественными партнерами, с которыми у него будет химия, то пользы он принесет много.

Позиция «первого» номера в УНИКСе: Пэрис Ли (на замене Си Джей Брайс)

Захаров, Белоусов, Брайс – новички, достойные усиления УНИКСа?

Позиция Президента казанского клуба Евгения Богачева в отношении российских баскетболистов довольно прагматична. На лидерские позиции УНИКС стабильно приглашает легионеров на хорошие деньги. Отечественным же баскетболистам больше отводятся вторые роли и матчи с откровенно неконкурентоспособными командами.

Для Перасовича позиция разыгрывающего фундаментальная. Поэтому на нее УНИКС пригласил сразу двух иностранцев. О Ли мы уже упомянули. Вторым разыгрывающим в казанском клубе будет экс-звезда «Пармы» Си Джей Брайс, который, к слову, может неплохо сыграть и «второго» номера в команде. Минувший сезон 28-летний американец провел в составе греческого «АЕКа», где набирал в среднем за матч 10,4 очка. Но в пермской команде годом ранее Брайс выступал еще лучше, набирая в среднем за игру в Единой лиге ВТБ 13,9 очков.

Баскетболист отлично адаптирован к условиям в России, так что проблем с бытом в УНИКСе у него быть не должно, а позиционная многопрофильность точно сыграет Брайсу на руку.

Помимо экс-лидера «Пармы», УНИКС в нынешнее межсезонье пополнили Иван Белоусов и Денис Захаров. Первый был хорошо заметен в прошлом сезоне в составе столичного клуба МБА-МАИ. Наряду с разыгрывающим Макаром Коноваловым, Белоусов был фронтменом московской команды. В качестве конкуренции капитану УНИКСа Дмитрию Кулагину в позиции «второго» номера- – вариант отличный.

Что касается Дениса Захарова, то он присоединился к УНИКСу, перейдя из питерского «Зенита». С учетом наличия колоссального количества мастеров в стане петербуржцев, Захаров, конечно, играл немного в коллективе Хави Паскуаля. Но в обороне баскетболист весьма неплох. «Второго» номера Захарову играть тяжеловато, но в позиции «третьего» Денис может проявить себя, особенно на фоне нестабильного выступления Михаила Беленицкого в прошлом сезоне.

Позиция «второго» номера в УНИКСе: Кулагин (на замене – Белоусов, Брайс)

Беленицкий регрессировал в сезоне 2024/25?

22-летний форвард Михаил Беленицкий лихо ворвался в основной состав УНИКСа в сезоне 2023/24. Напомним, тогда баскетболист вместе с Андреем Воронцевичем переехал в Казань из «Пари НН». От Белиницкого в плей-офф 2024 года по большому счету не ждали ничего, однако он показал свои сильные стороны уже в дебютных встречах за УНИКС. Дисциплина, атлетизм, умение беспрекословно выполнять все задумки тренера – за это Перасович ценит Михаила, так что неудивительно то, что Белиницкий постоянно получает достаточное количество игрового времени в Казани.

Впрочем, в прошлом сезоне у молодого форварда все же случался спад. У Белиницкого растворился бросок из-за дуги, да и в целом, Михаил набирал в матчах в основном легкие очки.

В сентябре этого года Белиницкому исполнится 23 года, возраст расцвета для баскетболиста. Хочется, чтобы форвард был посмелее в средней зоне соперника и зарабатывал баллы эффективности не только благодаря открытым броскам, но и за счет продавливания в краске. Подходящие габариты для этого у Михаила есть.

Позиция «третьего» номера в УНИКСе: Белиницкий (на замене – Захаров)

Лопатин – самая сильная «четверка» в российском баскетболе прямо сейчас?

Честно говоря, вопрос будто бы и не требует сильной полемики, ведь это неоспоримая истина. Да, объективно, в УНИКСе играет самый сильный российский «четвертый» номер среди всех отечественных баскетболистов. Единственный игрок в Единой лиге ВТБ, который может хотя бы немного потягаться с Лопатиным за это звание –Александр Чадов из «Пари НН». Но ему еще только предстоит в полной мере раскрывать свой потенциал. Пока он сыроват.

А вот Лопатин – игрок уже состоявшийся, что называется, с именем. Андрей оказался из тех немногих баскетболистов УНИКСа, к кому точно нельзя было предъявить претензии за провальную полуфинальную серию с ЦСКА в этом году. Тяжелый форвард прекрасно боролся в «краске», набирал много очков. Да и ситуации, когда именно Лопатина выводили партнеры на решающий бросок (иногда даже с «трешки»), возникали в казанской команде неоднократно. Задатки лидера и отсутствие страха брать на себя ответственность в серии с «армейцами» Андрей показал сполна.

Под Лопатиным прочно на скамейке запасных сидит Александр Стуленков. Этого тяжелого форварда Перасович выпускает лишь по большим праздникам, так что конкуренции у Андрея в УНИКСе, по сути, нет.

Позиция «четвертого» номера в УНИКСе: Лопатин (на замене – Стуленков)

Маркус Бингэм пришел, чтобы взбодрить Рейнольдса

Переходим к заключительной и, пожалуй, самой интересной позиции в стартовой пятерке УНИКСа – позиции центрового. Понятно, что фигура Рейнольдса продолжит быть основной в составе казанского клуба и в следующем сезоне. До приезда Димитриевича в «Зенит» именно Джален был самым высокооплачиваемым игроком Единой лиги ВТБ с контрактом в один миллион долларов за сезон.

Предстоящий год станет для Рейнольдса уже третьим в Казани. В определенном смысле американца уже можно назвать «franchaise плеером» для УНИКСа. Джален активен в социальных сетях команды, его джерси – самое продаваемое в УНИКСе. В период плей-офф маркетинговая служба казанцев даже выпустила специальные фигурки с Рейнольдсом, где он в тюбетейке держит в руках эчпочмак. В общем и целом, глыба для баскетбола в столице Татарстана.

Но, дабы Рейнольдс не расслаблялся, руководство УНИКСа приняло решение усилить команду крепким центровым. На замену Исмаэлю Баку пришел 25-летний баскетболист Маркус Бингэм. Прошлый сезон американский центровой провел в израильском «Хапоэле».

Бингэм – это 214 см роста и 104 кг веса. По габаритам он даже превосходит Бако. С помощью Маркуса УНИКС сможет играть быстрые пик-н-роллы, с которыми по ходу недавнего плей-оффа у казанцев возникали проблемы. Должен быть эффективен Бингэм, конечно, и на блокшотах. По этому показателю, к слову, Бако был лучшим в лиге в прошлом году.

Бингэм на бумаге – трансфер шикарный УНИКСа. Добавить к нему приобретение Руслана Абдулбасирова из ЦСКА этим летом и, получается, что позиция центрового – самая укомплектованная в составе казанцев.

Позиция «пятого» номера в УНИКСе: Рейнольдс/Бингэм ( на замене – Адулбасиров)