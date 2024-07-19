Льготы, выплаты и социальные гарантии: как в Татарстане участникам СВО помогают юристы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Власти нацелены на максимальную помощь»

Участникам СВО и членам их семей оказывается бесплатная юридическая помощь. Для этого по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике было создано Государственное юридическое бюро.

О том, как работает система, рассказали сегодня исполнительному директору Государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Юрию Хаброву, который приехал в Казань.

«Проведение специальной военной операции скорректировало деятельность государства. Сегодня в республике все органы государственной и муниципальной властей нацелены на максимальную помощь участникам СВО и членам их семей. Всего в течение прошлого года участниками государственной системы бесплатная правовая помощь оказана 286 участникам СВО и их близким, в первом полугодии текущего года – 310», – сообщил министр юстиции Рустем Загидуллин на круглом столе.

Рустем Загидуллин: ««Чаще всего за бесплатной юридической помощью обращаются по вопросам денежного довольствия военнослужащим и предоставления им отдельных выплат в соответствии с законодательством» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что в июле прошлого года в республиканский закон о бесплатной юридической помощи были внесены изменения. К категории граждан, имеющим право на такую помощь, отнесены военнослужащие, участвующие или участвовавшие в СВО, мобилизованные, контрактники, добровольцы, члены их семей.

«Чаще всего за бесплатной юридической помощью обращаются по вопросам денежного довольствия военнослужащим и предоставления им отдельных выплат в соответствии с законодательством, предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций, установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов», – уточнил он.

Госбюро можно найти в «Квартале юстиции»

Госбюро находится в «Квартале юстиции». Это комплекс административных зданий, где оказывают различные юридические услуги. Открыли его в 2022 году.

«Отсутствие коммуникационных барьеров и минимум административных препятствий значительно повышают эффективность нашей работы», – подчеркнула представитель квартала Зульфия Сафина.

Зульфия Сафина: «Отсутствие коммуникационных барьеров и минимум административных препятствий значительно повышают эффективность нашей работы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 124, корпус 2, а также по телефонам (843) 598-40-55; 598-40-46; 598-40-53.

Госюрбюро и филиал фонда «Защитники Отечества» также заключили договор о сотрудничестве. И еженедельно по четвергам представители бюро проводят прием граждан на площадке фонда.

Уровень оказания бесплатной юридической помощи в Татарстане один из высоких в стране

Фонд «Защитники Отечества» работает по всей стране. «С момента основания мы обработали 1,3 млн обращений от 600 тысяч граждан. Значительная часть запросов касается юридической помощи», – заметил Юрий Хабров.

В татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило свыше 3,5 тысячи обращений.

Хабров отметил, что ситуация с бесплатной юридической помощью в Татарстане одна из наиболее благоприятных в стране Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хабров отметил, что ситуация с бесплатной юридической помощью в Татарстане одна из наиболее благоприятных в стране.

«Крайне важно синхронизировать наши подходы в оказании юридической помощи. Эта встреча способствует обмену опытом и сближению наших позиций», – подчеркнул Хабров.