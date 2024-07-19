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Льготы, выплаты и социальные гарантии: как в Татарстане участникам СВО помогают юристы
С начала проведения СВО больше 500 военнослужащих и их близких получили бесплатную юридическую помощь в Татарстане. С какими вопросами чаще всего обращаются в республике и как это можно сделать – в материале «Татар-информа».
«Власти нацелены на максимальную помощь»
Участникам СВО и членам их семей оказывается бесплатная юридическая помощь. Для этого по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике было создано Государственное юридическое бюро.
О том, как работает система, рассказали сегодня исполнительному директору Государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Юрию Хаброву, который приехал в Казань.
«Проведение специальной военной операции скорректировало деятельность государства. Сегодня в республике все органы государственной и муниципальной властей нацелены на максимальную помощь участникам СВО и членам их семей. Всего в течение прошлого года участниками государственной системы бесплатная правовая помощь оказана 286 участникам СВО и их близким, в первом полугодии текущего года – 310», – сообщил министр юстиции Рустем Загидуллин на круглом столе.
Он напомнил, что в июле прошлого года в республиканский закон о бесплатной юридической помощи были внесены изменения. К категории граждан, имеющим право на такую помощь, отнесены военнослужащие, участвующие или участвовавшие в СВО, мобилизованные, контрактники, добровольцы, члены их семей.
«Чаще всего за бесплатной юридической помощью обращаются по вопросам денежного довольствия военнослужащим и предоставления им отдельных выплат в соответствии с законодательством, предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций, установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов», – уточнил он.
Госбюро можно найти в «Квартале юстиции»
Госбюро находится в «Квартале юстиции». Это комплекс административных зданий, где оказывают различные юридические услуги. Открыли его в 2022 году.
«Отсутствие коммуникационных барьеров и минимум административных препятствий значительно повышают эффективность нашей работы», – подчеркнула представитель квартала Зульфия Сафина.
Обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 124, корпус 2, а также по телефонам (843) 598-40-55; 598-40-46; 598-40-53.
Госюрбюро и филиал фонда «Защитники Отечества» также заключили договор о сотрудничестве. И еженедельно по четвергам представители бюро проводят прием граждан на площадке фонда.
Уровень оказания бесплатной юридической помощи в Татарстане один из высоких в стране
Фонд «Защитники Отечества» работает по всей стране. «С момента основания мы обработали 1,3 млн обращений от 600 тысяч граждан. Значительная часть запросов касается юридической помощи», – заметил Юрий Хабров.
В татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило свыше 3,5 тысячи обращений.
Хабров отметил, что ситуация с бесплатной юридической помощью в Татарстане одна из наиболее благоприятных в стране.
«Крайне важно синхронизировать наши подходы в оказании юридической помощи. Эта встреча способствует обмену опытом и сближению наших позиций», – подчеркнул Хабров.
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