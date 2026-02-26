Льготы при покупке билетов в музеи и театры теперь можно подтвердить через мессенджер MAX

Фото: © «Татар-информ»

Министерство культуры России запустило возможность подтверждения льгот при покупке билетов в музеях, театрах и галереях с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX. Теперь при оплате в кассе достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения – отсканировать его. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

В пилотном проекте участвуют несколько сотен учреждений культуры в большинстве регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Татарстан, Свердловскую, Тульскую и Нижегородскую области.

Ранее Минкультуры объявило акцию «Культура поMAХимуму» для льготных категорий граждан. Пользователи MAX с подтвержденным статусом до 1 марта включительно могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры.

Для этого нужно предъявить сотруднику цифровой ID из профиля мессенджера. Список мероприятий размещен на портале Культура.РФ в разделе «Культура поMAХимуму», а также на сайтах региональных министерств культуры.

В рамках акции предусмотрен конкурс: пользователи могут перейти в чат-бот «Культура по MAXимуму», выполнить условия розыгрыша и получить приз от регионального министерства культуры.

Цифровой ID представляет собой QR-код в профиле пользователя MAX. С его помощью можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера или человека с инвалидностью.

Оформить цифровой ID могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо зайти в раздел «Цифровой ID» в профиле, выбрать «Добавить документы», дать согласие через Госуслуги и подтвердить операцию.

Цифровой ID действует только на том устройстве, на котором был создан. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от создания скриншотов. Доступ к сервису возможен через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца смартфона.