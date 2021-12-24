Льготы по налогу на имущество получат организации РТ, реализующие программы газификации

В Татарстане для организаций, реализующих программы газификации, установлена льготная ставка по налогу на имущество. Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон «О налоге на имущество организаций», приняли депутаты на 28-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Законопроект направлен на снижение налоговой нагрузки газораспределительных организаций и создание благоприятных условий для догазификации населенных пунктов республики», — сказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Докладчик уточнил, что законопроектом предлагается установить льготную ставку по налогу на имущество организаций в размере 0,1% для введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года газопроводов газораспределительной сети. Действие льгот распространяется до 1 января 2024 года.

«Сумма преференций по данной категории оценивается в 125,7 млн рублей, в том числе на 2022 год — 43,4 млн рублей, на 2023-й — 82,3 млн рублей», — подчеркнул глава Минфина.

Законопроект принят в рамках выполнения мероприятий по догазификации на территории Татарстана в соответствии с решениями Правительства России.