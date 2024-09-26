Субсидии на ЖКУ, ремонт и проезд: какими льготами пользуются пожилые люди в Татарстане

О мерах социальной поддержки и уходе за представителями старшего поколения рассказала Эльмира Зарипова

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В Татарстане растет число долгожителей

Сегодня средняя продолжительность жизни в регионе составляет более 75 лет, к 2030 году она увеличится до 77 лет. А это требует пересмотра вопросов социальной политики, оказания медпомощи и развития системы активного долголетия.

«В регионе увеличивается число людей старше 100 лет. Если в прошлом году таких долгожителей было 211, то сегодня их уже 233 человека. Самая пожилая женщина живет в Елабуге, ей 107 лет. Самому пожилому мужчине 104 года, он живет в Пестрецах. Мужчин, перешагнувших столетний рубеж, более 20 человек, а женщин – около 200», – сообщила Эльмира Зарипова.

По ее словам, сейчас 20% пенсионеров в республике продолжают работать, а это каждый пятый человек пожилого возраста. Всего 935 тыс. татарстанцев относятся к категории старшего трудоспособного возраста, а это практически каждый четвертый житель региона. По прогнозу, к 2030 году представителем старшего трудоспособного возраста станет каждый третий житель Татарстана.

Ветераны труда пользуются социальным проездным билетом и субсидией на оплату ЖКУ

Пожилые жители региона пользуются различными мерами социальной поддержки. Люди получают региональные и федеральные льготы. К региональным льготникам относятся ветераны труда и пенсионеры. Федеральные льготники – люди с инвалидностью, они получают меры поддержки через Социальный фонд. Эльмира Зарипова рассказала, что входит в пакет льгот для ветеранов труда.

«Тем, кто стал льготниками до 2016 года, льготы предоставляются без учета доходов. В 2016 году политика стала более адресной, мы смотрим доходы, имущественный уровень людей. Меры поддержки государства теперь направлены наиболее нуждающимся. Это ежемесячная денежная выплата в размере более 600 рублей. Такова цена проездного социального билета. Для других категорий социальный проездной билет стоит более 3 тыс. рублей. Кроме того, выдается субсидия на оплату ЖКУ в размере 50%, предоставляется бесплатное зубо- и слухопротезирование, а также субсидия в размере 50% абонплаты за антенну, телефон, радио», – пояснила министр.

Особой популярностью у пожилых Татарстана пользуется такая мера поддержки, как компенсация 50% оплаты стоимости проезда в период навигации и на пригородном железнодорожном транспорте в период с 1 мая по 30 октября. В это время люди часто выезжают за город в сады и огороды.

Есть пенсионеры, которые не относятся к федеральным и региональным льготникам, но при этом их доход ниже установленного законом уровня имущественной обеспеченности. Они также получают социальный проездной билет и им оплачивается в зависимости от дохода 5-25% стоимости санаторной путевки. Пожилые люди старше 70 и 80 лет имеют право на льготу на капитальный ремонт в размере 50% и 100% соответственно.

Как получить звание ветерана труда?

Жители республики часто интересуются, как получить звание ветерана труда.

«Для этого нужен стаж – для мужчин не менее 25 лет и не менее 20 лет для женщин – и ведомственные награды. Это значит, отрасль, в которой вы работали, должна ваш вклад поощрить. Они (ведомственные награды) разные и устанавливаются на федеральном уровне. Для системы образования это нагрудный знак «ветеран», в системе здравоохранения и социальной защиты – почетная грамота», – сказала Зарипова.

Звание ветерана труда можно получить, продолжая трудовую деятельность, но льготы будут предоставляться после выхода на пенсию. Сейчас в Татарстане звание ветерана труда имеют 135 тыс. человек.

К проекту «Золотые годы» подключатся пожилые жители двух районов республики

Пожилые люди из Татарстана ведут активный образ жизни – участвуют в проекте «Жизнелюб», посещают занятия по интересам в клубах в шаговой доступности. Кроме того, в республике запущен новый проект – «Золотые годы». Он успешно протестирован в Казани, а со следующего года объединит жителей Сабинского и Азнакаевского районов.

«Мы отрабатываем чат-бот «Забота». Благодаря мобильному приложению можно узнать о мерах соцподдержки. Сделали отдельную вкладку, чтобы пожилой человек мог посмотреть, что есть в зоне его проживания – занятия спортом, серебряным волонтерством, что предлагает университет третьего возраста, учреждения культуры. Отработали эту историю по Казани, а со следующего года хотим отработать и в муниципалитетах Сабинского и Азнакаевского районов», – сообщила Эльмира Зарипова.

Проект «Золотые годы» в рамках чат-бота «Забота» в дальнейшем будет запущен по всей республике. Его участниками смогут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. На сайте они смогут записаться на подходящие занятия и курсы в своих районах.

«Пансионат в Щербаково – вопиющая история»

В республике есть частные дома и пансионаты для одиноких пожилых людей. На рынке в основном представлены добросовестные организации, которые работают абсолютно открыто, но, к сожалению, бывают и редкие, вопиющие случаи. К примеру, этой осенью после смерти пожилых постояльцев частного пансионата в Щербаково было возбуждено уголовное дело.

«Произошла вопиющая история. Тут совершенно другой интерес, совершенно другие мотивы. Враг наш – равнодушие», – так прокомментировала это происшествие Эльмира Зарипова.

Она отметила, что Минтруд Татарстана мониторит частные организации в соцсетях, чтобы пригласить их к диалогу. Для организаций, предоставляющих частные услуги пожилым, проводятся методические совещания.

«Эта деятельность не подлежит лицензированию, в отношении нее контрольно-надзорные функции могут осуществлять противопожарные службы», – заметила спикер.

Она добавила, что сейчас на федеральном уровне обсуждается закон о лицензировании деятельности частных подобных учреждений.

Неравнодушные люди сообщают об одиноких пожилых соседях в соцслужбы

Между тем, по мнению Зариповой, люди не должны оставаться равнодушными к пожилым соседям по дому, нуждающимся в уходе, о которых не заботятся родственники. На практике бывали случаи, когда в организации соцзащиты звонили сердобольные соседи и сообщали о таких фактах.

«Сколько пожилых людей мы забирали с лестничных клеток», – заметила Зарипова.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ призвала татарстанцев, в окружении которых есть одинокие пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в уходе и утратившие способность к самообслуживанию, звонить в Комплексный центр социального обслуживания по телефонам 523-46-56, 523-55-29 или в службу «112».

Стоит отметить, что с 2019 года в республике благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В настоящее время система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. Правильному уходу за пожилыми людьми обучаются их родственники. Одинокие престарелые и инвалиды получают полный спектр социальных услуг в 26 домах-интернатах. Всего сейчас там проживает 2,5 тыс. пожилых людей.