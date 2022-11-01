Льготы для бизнеса обсудили на совете партпроекта «Предпринимательство» в Татарстане

Заседание регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» прошло в Зеленодольске. Участие в дискуссии принял координатор федерального партпроекта в Татарстане, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

В фокусе внимания оказались меры господдержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промпарков. Предприниматели отметили выгодное территориальное расположение Зеленодольского района – близость к транспортным и трудовым ресурсам, наличие инфраструктуры. Впрочем, в условиях диверсификации бизнеса, чувствуется и необходимость дополнительных мер господдержки для резидентов промпарков. Речь идет о налоговых льготах на прибыль, по земельному налогу, страховым взносам сроком не менее чем на 10 лет.

«С марта 2022 года компания прилагает усилия по диверсификации бизнеса. Разрабатываются новые направления по производству парковой мебели и малых архитектурных форм. Благодаря поддержке главы района Михаила Афанасьева, мы смогли осуществить первые поставки нашей продукции в парки и школы Зеленодольского района. Но по основному направлению заказы снизились практически на 95%. Благодаря налоговым льготам для резидентов ТОСЭР мы сможем безболезненно перестроиться, увеличить зарплату сотрудникам, не увеличивая при этом нагрузку на производство», – сообщил в своем докладе директор одного из местных предприятий Евгений Щёлоков.

«По поддержке промышленных парков – до конца года будут приняты новые решения по дополнительным льготам. По остальным озвученным вопросам – мы себе все записали, обязательно проработаем. Сейчас идет настройка механизма, озвученные вами вопросы очень актуальны», – заметил Топилин.

«Минэкономики Татарстана по всем возможным каналам доводит информацию о мерах государственной поддержки, но наши предприниматели с недоверием и осторожностью относятся к предлагаемым условиям. Наша задача помочь предпринимателям. С каждым из них работа выстраивается индивидуально. Поэтому мы проводим такие встречи не для галочки, а для живого общения», – отметил Афанасьев.

Связующей темой заседания стала проблема кадрового голода. Руководитель компании по производству электронных печатных плат Андрей Кондауров сделал акцент на необходимости нарастить сотрудничество с образовательными учреждениями. Кроме того, он предложил обеспечить дополнительную поддержку сотрудников, включая решение жилищных вопросов и финансовое стимулирование.

Напомним, задача партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» – помогать представителям бизнеса получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.