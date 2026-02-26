Льготу на бесплатное размещение летних веранд ресторанами и кафе продлили в Казани

Действие льготного механизма, позволяющего кафе и ресторанам бесплатно размещать летние веранды на муниципальной земле, продлили в Казани. Мера поддержки малого бизнеса будет действовать шестой год подряд, сообщил мэр города Ильсур Метшин на VI сессии Казанской городской Думы текущего созыва.

Льгота способствовала развитию сферы общественного питания. Если до ее введения в 2019 году в городе работало 50 летних веранд, то в прошлом году уже 128 заведений бесплатно установили их на муниципальной территории.

Возможность бесплатного размещения веранд появилась в 2020 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина как антикризисная мера поддержки предпринимателей. В этом сезоне власти ожидают дальнейшего роста числа заявок.

Метшин подчеркнул, что малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике города: на него приходится 42,5% валового территориального продукта и треть всех занятых казанцев. По его словам, город заинтересован в том, чтобы предпринимателям было комфортно работать и развиваться.

По предварительной оценке, оборот малых предприятий по итогам 2025 года составил 842 млрд рублей, из которых 41 млрд рублей пришлись на сферу общественного питания.

В 2025 году в Казани работают более 86 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Свыше 4 тысяч из них – предприятия общественного питания, включая кафе и рестораны с летними верандами, популярность которых выросла благодаря действующей льготе.