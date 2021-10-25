Льготный паркинг на муниципальных парковках Казани сохранится до конца года

Льготный режим работы муниципальных парковок в столице Татарстана будет продлен до конца текущего, 2021 года. Соответствующее поручение в ходе делового понедельника дал мэр Казани Ильсур Метшин.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в льготном режиме плата за паркинг на муниципальных парковках взимается лишь в будние дни с 7 часов утра до 18 часов вечера.

В остальное время, по субботам и воскресеньям, а также в праздники, парковки остаются бесплатными.