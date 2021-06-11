Льготные ставки по налогу на имущество организаций в РТ будут действовать до 2023 года

Действие льготных ставок по налогу на имущество организаций в Татарстане продлили до 1 января 2023 года. Ранее они действовали до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект приняли парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ.

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, а также некоммерческие организации освобождаются от налогообложения в отношении имущества общего пользования.

Для организаций в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта, установлена пониженная налоговая ставка в размере 0,1%.

Льгота является социальной и реализуется по госпрограмме «Развитие здравоохранения РТ». За 2019 год ей воспользовалось 53 налогоплательщика, сумма льготы составила 189,1 млн рублей.