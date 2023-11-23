Льготные ставки по кредитам для бизнеса Татарстана почти в 3 раза ниже ключевой ставки ЦБ

Максимальная льготная ставка по микрозаймам для бизнеса Татарстана составляет 5,5% годовых, что почти в 3 раза ниже ставки ЦБ России, которая составляет 15%. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Несмотря на повышение ключевой ставки Центрального Банка России, ставки по микрозаймам для наших предпринимателей сохранились на прежнем уровне», – заявила Кондратова.

Она добавила, что всего для предпринимателей республики действует 8 льготных микрофинансовых продукта, рассчитанных на разные категории и степень зрелости бизнеса. В зависимости от категории заемщиков ставки по микрозаймам составляют от 0,1% до 5,5%.

При этом, максимальная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса составляет 5 млн рублей, а для физлиц, применяющих налог на профессиональный доход – 500 тыс. рублей. Льготный микрозайм предоставляется максимум на три года.

Государственная поддержка, оказываемая бизнесу республики, проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Напомним, что нацпроекты реализуются в России по поручению Президента Владимира Путина.