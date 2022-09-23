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Ру Тат
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Экономика
23 сентября 2022  15:15

Льготные налоговые ставки для IT-компаний Иннополиса продлили до конца 2025 года

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Госсовет Татарстана продлил льготную налоговую ставку от 5% до 1% для IT-компаний и предпринимателей Иннополиса, которые работают по упрощенной системе налогообложения, до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

«Пролонгация действия пониженной налоговой ставки, утвержденной в Татарстане еще в 2020 году, — это важная инициатива, поддержанная Президентом республики Рустамом Миннихановым и отражающая системный подход региона к привлечению молодых инновационных команд со всей страны», — сказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов. 

Пониженные ставки по УСН касаются компаний с видами деятельности по ОКВЭД 62 и 63. Это деятельность в сфере IT, а также разработка компьютерного обеспечения, консультационные и сопутствующие услуги.

Шайхутдинов выразил уверенность в том, что мера окажет поддержку росту молодых компаний на старте.

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