Льготные налоговые ставки для IT-компаний Иннополиса продлили до конца 2025 года

Госсовет Татарстана продлил льготную налоговую ставку от 5% до 1% для IT-компаний и предпринимателей Иннополиса, которые работают по упрощенной системе налогообложения, до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Пролонгация действия пониженной налоговой ставки, утвержденной в Татарстане еще в 2020 году, — это важная инициатива, поддержанная Президентом республики Рустамом Миннихановым и отражающая системный подход региона к привлечению молодых инновационных команд со всей страны», — сказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Пониженные ставки по УСН касаются компаний с видами деятельности по ОКВЭД 62 и 63. Это деятельность в сфере IT, а также разработка компьютерного обеспечения, консультационные и сопутствующие услуги.

Шайхутдинов выразил уверенность в том, что мера окажет поддержку росту молодых компаний на старте.