В Минэкономики РТ рассказали о новых мерах поддержки бизнеса для выхода на маркетплейсы

Для оказания комплексной поддержки татарстанским предпринимателям при выходе на маркетплейсы в Татарстане разработан план мероприятий по развитию электронной торговли до 2022 года. В числе прочих мер в Минэкономики РТ разрабатывают меры финансовой поддержки. Об этом сообщил первый замминистра экономики и промышленности РТ Рустем Сибгатуллин на брифинге в Казани.

«Планом предусмотрена финансовая поддержка. Министерством разрабатывается льготный микрозайм под рабочим названием „ЭТП“ (электронная торговая площадка) для предпринимателей, планирующих осуществлять продажи через электронные каналы сбыта. Также рассматривается возможность выдачи кредитов на особых условиях коммерческими банками под поручительство подведомственного Министерству экономики Гарантийного фонда РТ и субсидирование логистических затрат по доставке продукции по каналам электронной торговли», — сказал он.

В целом план мероприятий по развитию электронной торговли до 2022 года состоит из нескольких блоков. Первый предполагает развитие инфраструктуры интернет-торговли в республике. Во втором блоке особое внимание уделяется комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки. Еще одним блоком плана стало продвижение и популяризация работы на электронных торговых площадках. В этом и следующем годах планируется проведение публичных мероприятий, форумов и конференций, в том числе выездных на территории муниципальных образований республики. Образовательная поддержка также является одним из приоритетных направлений. Для эффективной работы с маркетплейсами Минэкономики РТ планирует оказывать услуги по повышению квалификации сотрудников, в том числе обучению специалистов новой профессии — «аккаунт-менеджер».

«Еще одним блоком плана мероприятий развития интернет-торговли в Татарстане стала внешнеэкономическая деятельность. У татарстанских предпринимателей сегодня есть запрос на расширение сотрудничества с международными электронными площадками и транспортно-логистическими провайдерами», — отметил спикер.

Центр поддержки экспорта оказывает услуги по размещению продукции предпринимателей на таких международных маркетплейсах, как «Алибаба», «Ибэй», «Амазон», «Эдека», «Эпиньдуо», «АгриЭкспо», «МедикалЭкспо». Кроме того, Минэкономики РТ оказывает поддержку предпринимателям сферы общепита, реализующим готовые блюда до конечных покупателей через агрегаторы доставки. В период пандемии высокую востребованность продемонстрировала программа субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды. В период ограничительных мероприятий, вызванных пандемией, бизнес в сфере общепита вынужден был реализовывать продукцию до конечных покупателей, прибегая к услугам агрегаторов «Яндекс.Еда» и «Деливери Клаб».