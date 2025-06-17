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Общество 17 июня 2025 14:48

Льготные категории граждан освобождены от платы за вход на Голубые озера

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За посещение Голубых озер в Казани с конца прошлого года взимается плата, но есть льготные категории граждан, на которых это правило не распространяется. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 24 декабря 2024 года действует платный вход. Важно понимать, что плата символическая – всего 100 руб. Некоторые категории граждан освобождены от платы. Это дети, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий, должностные лица при исполнении служебных обязанностей и лица, осуществляющие обслуживание территории Голубых озер. Для здорового, трудоспособного населения 100 рублей – не критично для бюджета», – сказал он.

ООПТ «Гоубые озера» – самая посещаемая природная территория в Татарстане, которая близко расположена к казанской агломерации. В год здесь бывает около 120 тыс. человек.

#голубые озера #Экология #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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