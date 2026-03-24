Льготную семейную ипотеку на вторичное жилье предложили распространить по всей стране
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, что льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья нужно распространить на все регионы страны и разрешить ею пользоваться многодетным семьям независимо от размера города. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что такая мера позволит семьям эффективнее использовать материнский капитал и ограниченные финансовые ресурсы, учитывая значительную разницу цен между вторичным жильем и новостройками.
Программа льготной семейной ипотеки действует с 2018 года и продлена до 2030 года. На сегодняшний день оформить ипотеку под 6% можно при покупке жилья в новостройке, дома с земельным участком или при строительстве собственного дома.
С 2025 года для регионов, где мало или совсем не строят многоквартирные дома (не более двух одновременно), появилась возможность покупать жилье на вторичном рынке.
Льготная ипотека предоставляется:
- семьям с ребенком до шести лет;
- семьям, где есть ребенок любого возраста с подтвержденной инвалидностью;
- многодетным семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающим в малых городах до 50 тыс. человек или в одном из 35 регионов без ограничений по численности населения.