Льготники смогут бесплатно или со скидкой посещать музеи и театры по цифровому ID в MAX

Фото: © «Татар-информ»

Льготные категории граждан смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, предъявляя цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова, ее слова приводит «ТАСС».

С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры получат возможность подтверждать право на льготу через цифровой идентификатор в MAX и на этом основании бесплатно или со скидкой посещать культурные учреждения.

Министр уточнила, что нововведение распространяется на музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры.