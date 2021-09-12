Льготники из Татарстана могут подать заявление на возврат соцпакета до 1 октября

До 1 октября федеральные льготники из Татарстана могут подать заявление на возврат соцпакета. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по РТ.

«До 1 октября федеральные льготники из Татарстана, имеющие право на получение социальных услуг, но получающие их денежный эквивалент, могут подать соответствующее заявление в МФЦ, территориальные органы Пенсионного фонда по предварительной записи или через «личный кабинет» на сайте ПФР и вернуть себе право на получение соцпакета. Поданное заявление с выбранным вариантом начнет действовать с 1 января следующего года», — сказано в сообщении.

Набор соцуслуг включает лекарственные препараты, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

К федеральным льготникам относятся ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, люди, пострадавшие в результате воздействия радиации. На сегодняшний день в Татарстане соцпомощь получают 148 тыс. человек.