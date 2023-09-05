Льготная ставка по кредитам для сельхозпроизводителей Татарстана может повыситься до 7,5% годовых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В связи с повышением ключевой ставки Центрального банка до 12% производится перерасчет потребности на ранее выданные кредиты. По окончании данного перерасчета Минсельхоз РФ планирует обратиться в Правительство с просьбой о выделении дополнительных средств. Льготная ставка предварительно увеличится с 5 до 7,5%», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, у сельхозпроизводителей остается востребованной программа льготного кредитования, по которой они ежегодно получают кредиты по ставке от 1 до 5%. На данный момент лимит средств, выделенных республике, израсходован в полном объеме. Сельхозпроизводителям согласовано предоставление еще 248 кредитов на сумму 18,1 млрд рублей. При этом от банков поступила информация о дополнительной потребности в кредитах по 75 заемщикам на сумму 15 млрд рублей.

«Учитывая засушливые условия и введенный режим ЧС в этом году, многих сельхозтоваропроизводителей интересует вопрос о пролонгации кредитов. Мы обратились в Минсельхоз с таким предложением. В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по согласованию проекта постановления Правительства», – отметил Зяббаров.

Согласно документу, будет возможна пролонгация краткосрочных кредитов на срок до года заемщикам, пострадавшим в этом году из-за ЧС, но при условии наличия договора сельхозстрахования.

Кроме того, удалось сохранить все меры господдержки как из регионального, так и из федерального бюджета. Хозяйства республики получили более 8,6 млрд рублей, или 61% от годового лимита, в том числе за счет федерального бюджета – 2,7 млрд рублей, за счет республиканского – 5,9 млрд рублей. «В течение сентября планируем перечислить еще около 1 млрд рублей», – подчеркнул министр.