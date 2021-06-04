Льготная ипотека, помощь бизнесу и лидерство Татарстана: главное из речи Путина на ПМЭФ

Мировая экономика возвращается в допандемийный режим

Мировая экономика возвращается к нормальному функционированию в допандемийном режиме. В этом году она покажет рекордный рост за последние десятилетия, заявил Президент России в начале своей речи.

Глава российского государства заметил, что ПМЭФ-2021 является первым масштабным международным экономическим ивентом после пандемии. И сам факт его проведения в гибридном формате, сочетающем онлайн и живое общение участников, — позитивный знак.

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который оказался самым большим со времен войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — отметил Президент РФ.

Путин добавил также, что рост мирового ВПП ожидается на уровне 6% — самой высокой отметки с 1970-х годов.

Выход из серьезных кризисов всегда связан с привлечением новых инвестиций

По мнению Путина, эффективным инструментом борьбы с последствиями коронакризиса является активизация инвестиционной деятельности. Он подчеркнул, что повышение доходов людей, системное снижение безработицы и рост общего благополучия граждан невозможны без экономического развития страны.

«Мировая история показывает, что перезапуск экономики после серьезных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские регионы в сложных условиях пандемии не прерывали работу в этом направлении, продолжали улучшать деловой климат РФ.

«Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестклимата», — резюмировал Президент России.

Путин отнес Татарстан к первой тройке регионов с лучшим качеством жизни в России

Продолжая тему регионов страны, глава государства отметил успехи развития Татарстана. По его словам, республика входит в число регионов России, где обеспечено наилучшее качество жизни для местных жителей.

«На основе лучших международных стандартов Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета разработали национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации», — заметил глава государства.

«Это знаковый показатель. О его первых результатах хотел бы вам сегодня рассказать. Абсолютно ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул также, что эти регионы являются традиционными центрами деловой активности страны.

«Здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей», — пояснил глава государства.

Преодоление пандемии: для иностранцев в РФ организуют платную вакцинацию

В России организуют условия для платной вакцинации иностранцев от коронавируса, рассказал Президент РФ, говоря о преодолении пандемии. На сегодняшний день люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от Covid-19, подчеркнул глава российского государства.

«Прошу Правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин.

Президент также поручил отработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов, приезжающих в страну. Ведь сейчас много иностранных специалистов заняты в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку», — добавил глава государства.

Доказано, что эффективность российской вакцины составляет свыше 96%. При этом Путин упомянул, что, согласно имеющимся данным, не зафиксировано ни одного летального исхода от применения отечественного препарата.

«Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, и достижения наших ученых широко признаны в мире. „Спутник V“ зарегистрирован уже в 66 странах мира», — подчеркнул Президент РФ.

Сегодня сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцине, так как в их странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. При этом Россия стала одним из немногих государств, которые помогают зарубежным партнерам разворачивать производство вакцин на своих площадках, заявил руководитель страны.

«До тех пор пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты», — подытожил Владимир Путин.



Поддержка семей: программу льготной ипотеки продлевают на год

Отдельно Владимир Путин остановился на мерах поддержки российских семей. Программа льготной ипотеки, которая завершается в предстоящем июле, будет продлена на один год, заявил Президент РФ.

Он отметил, что эта мера оказала существенную поддержку российским семьям, а также придала импульс развитию строительной отрасли страны в условиях пандемии коронавируса.

«Резко обрывать и сворачивать эту программу, конечно, нельзя. <…> Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год — до 1 июля 2022 года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», — обратился Путин к участникам ПМЭФ.

Он добавил, что в условия программы будут внесены изменения: ставку льготной ипотеки зафиксируют на уровне 7%, а предельная сумма кредита, 3 млн рублей, станет единой для всех регионов страны.

Программа 6-процентной ипотеки распространится на первенцев, родившихся в семьях с 2018 года

В России все семьи с одним ребенком или более, которые родились после 1 января 2018 года, смогут взять ипотеку по ставке 6%, отметил Путин в продолжение темы социальной поддержки граждан.

Сейчас в стране действует специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующие дети. Президент предложил расширить ее действие и распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок.

«Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сказал Путин.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей и 6 млн рублей — для остальных субъектов РФ.

«Зонтичные» кредиты и освобождение от НДС: новые меры поддержки малых предприятий

Президент России также анонсировал новые меры поддержки малых и средних компаний страны. Они будут связаны с облегчением налоговых ставок, повышением доступности кредитов и возмещением комиссий за эквайринг.

Путин предложил запустить уже в этом году новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса — так называемое зонтичное поручительство.

«Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров — по сути, возьмет на себя часть рисков бизнеса. Сделает для них (представителей МСБ, — прим. Т-и) кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере 600 млрд рублей до 2024 года», — отметил российский лидер.

Еще одной мерой поддержки бизнеса станет возмещение комиссии, которую бизнес платит за использование Системы быстрых платежей (СБП).

«Предлагаю на период до конца года в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей — в том случае, когда они продают свои услуги физлицам», — подчеркнул Президент РФ.

Третьим пунктом поддержки МСБ станет облегчение налогового бремени для предприятий определенных сфер.

«Для компаний сферы общественного питания предлагаю с будущего года запустить пилотный проект по плавному и комфортному переходу от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их ежегодная выручка меньше 2 млрд рублей», — заключил Владимир Путин.

Малый и средний бизнес освободят от избыточного антимонопольного контроля

В России предприятия малого и среднего бизнеса планируется избавить от излишнего контроля антимонопольщиков.

«Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям», — сказал Путин.

Сейчас антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Президент РФ предложил поднять эту планку до 800 млн рублей. Благодаря этому множество растущих компаний сможет избавиться от обременительных лишних отчетов.

«Такой же высокий порог предлагаю установить для сделок по слиянию-поглощению», — добавил глава государства.

Таким образом, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, то компании не нужно будет ее согласовывать с антимонопольными органами.

Экология: за 30 лет объем парниковых газов в России должен стать ниже, чем в Европе

В ближайшие 30 лет в России планируют уменьшить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов и сделать его ниже, чем в европейских странах.

«Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден — это амбициозная, но решаемая задача», — отметил Владимир Путин.

В связи с этим Президент поручил Правительству страны до 1 октября 2021 года разработать детальный план действий по уменьшению доли накопленных парниковых газов в атмосфере.

«Экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата», — отметил он.

В первую очередь проекты по снижению объемов выбросов затронут экономику РФ. На данный момент российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счет строительства атомных и гидроэлектростанций, использования возобновляемых источников энергии.

На базе атомной отрасли российские специалисты уже создают инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве сырья, энергоносителя и топлива, в том числе и в металлургии, производстве цемента и транспорте. В будущем страна будет снижать выбросы при добыче углеводородов с помощью утилизации попутного газа.

«Глубоко будет модернизирована тепловая энергетика, [будет] электрифицирована газотранспортная инфраструктура. В наших планах — дальнейшее повышение энергоэффективности в жилом секторе, системах теплоснабжения», — добавил Президент России.

По словам главы государства, в стране начнется активный перевод общественного транспорта на газ, электричество и гибридные двигатели. Также будет снижена материалоемкость в строительстве.

«Речь идет о сквозном технологическом обновлении всей экономики и всей инфраструктуры», — подытожил Владимир Путин.

