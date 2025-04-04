Льготная аренда в РТ помогает предпринимателям запускать проекты по всей республике

В Татарстане активно реализуется программа имущественной поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день в реестре республиканского и муниципального имущества числится 1231 объект, из которых 269 уже переданы в аренду бизнесу на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Всего муниципальные образования предоставляют 870 объектов, региональные – 92. Согласно действующим нормативным актам, арендаторы освобождаются от оплаты в течение первых двух лет. Затем арендная ставка повышается поэтапно – на 25% ежегодно – до выхода на рыночную стоимость.

В случае дальнейшей приватизации арендованного имущества предприниматели смогут учесть затраты на его ремонт, что позволит снизить выкупную цену. Более того, после двух лет аренды и при условии, что объект включен в реестр не менее пяти лет, предприниматель может выкупить его без проведения торгов. Рассрочка на выкуп может составить до 8 лет.

Арендуемое имущество в республике используется под самые разные направления бизнеса: от пекарен и пунктов выдачи воды до заводов по переработке молока, швейных мастерских, питомников хвойных растений и т.д.

Так, в Апастовском районе на базе помещений площадью 3 500 кв.м. открыт санаторно-оздоровительный лагерь «Свияга+». В Новошешминском районе здание в 1 141,2 кв.м. отдано под производство пластмассовых изделий, а другое – в 182 кв.м. – под мини-отель. В Нурлате на базе объекта в 4 000 кв.м. организован завод по переработке молока и производству сыра. В Азнакаево работают два кафе и глэмпинг «Чатыр», а в Лениногорске предприниматель арендовал сооружения аттракционов в парке имени Горького.

Помимо льготной аренды, предпринимателям предоставляется широкий спектр поддержки. Министерство экономики Татарстана и подведомственные структуры помогают с лизингом техники и оборудования, предоставляют финансовую помощь со ставкой до 9,5% годовых, а также комплексное сопровождение проектов: от разработки бизнес-планов и маркетинга до сертификации продукции и регистрации интеллектуальной собственности.

Одним из перспективных направлений для использования арендных помещений власти называют создание пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Это не только оживит пустующие объекты, но и обеспечит жителям отдаленных районов доступ к быстрой доставке, создаст рабочие места и поможет местным производителям выйти на новые рынки. Данный проект соответствует региональной программе по развитию электронной торговли, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Перечень доступного имущества размещен на цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Имущество для бизнеса». В начале года для привлечения арендаторов Минэкономики республики также запустило рекламу на Авито: размещено 46 объявлений, которые уже собрали около 8,9 тыс. просмотров. По 11 объектам уже завершены или готовятся конкурсные процедуры.