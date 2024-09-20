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Лжесотрудники «Энергосбыта»: татарстанцев предупредили о новой схеме мошенничества
В последние дни по территории республики прокатилась волна телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками «Энергосбыта». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Так, 74-летняя жительница Лениногорска получила звонок с неизвестного номера, а собеседник представился сотрудником «Энергосбыта». Он заявил, что срок договора на замену счетчика подходит к концу и предложил услуги по его обновлению. Пенсионерка согласилась и перешла по ссылке, предоставленной мошенником, якобы для просмотра договора. Позже с ее счета было списано 45 тысяч рублей. По данному факту возбужденно уголовное дело о мошенничестве.
Полиция предупреждает граждан о необходимости быть внимательными и напоминает, что представители «Энергосбыта» не делают массовые звонки клиентам для сбора данных о приборах учета, не предлагают замену счётчиков по телефону и не спрашивают конфиденциальную информацию. Любые вопросы следует решать через официальные источники информации, указанные в платежных документах и на официальном сайте компании.
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