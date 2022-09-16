Лезгинские танцы и кавказская сюита: татарстанцам показали культуру жителей Дагестана

Фото: Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана.

В Татарстане завершился республиканский фестиваль «Мозаика народов Дагестана». В пятый раз он прошел на площадке Дома Дружбы народов Татарстана.

В рамках фестиваля прошел круглый стол на тему «Сохранение этнической культуры молодежи Дагестана в XXI веке» с участием экспертов и этнографов, а также выставка – в холле четвертого этажа оформили национальное подворье «Дагестан мастеровой». Здесь гости увидели предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства Дагестана, а также приняли участие в мастер-классах традиционного народного искусства Дагестана.

Завершился фестиваль гала-концертом «Моя Россия — Мой Дагестан», почетными гостями которого стали замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Президента РТ Евгений Ефимов, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев и директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

«Мы с вами в очередной раз являемся свидетелями того, насколько наша страна богата культурами и традициями разных народов», – отметил Яковлев.

Открыл концертную программу артист Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля Иркен Мустафин.

С татарским, аварским, даргинским, акушинским, лезгинским танцами и кавказской сюитой на сцене выступили хореографическая школа-студия «Алтын», ансамбль народного танца «Kavkaz Style», ансамбль грузинского танца «Сакартвело» Дома Дружбы народов Татарстана, хореографический ансамбль «Лезгияр» и народный ансамбль «Кавказ Чаллы» г.Набережные Челны. Со сцены также прозвучали песни и стихи на лезгинском, даргинском и табасаранском языках.

Кроме этого, зрители увидели национальные костюмы народов Дагестана, которые были приобретены на средства гранта Президентского Фонда культурных инициатив, сообщается на портале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

«Эта площадка – отличное место, которое позволяет показать людям, насколько многообразна наша культура. Не зря фестиваль называется «Мозаика народов Дагестана», ведь Дагестан – это уникальное созвездие народов», – поделилась впечатлениями гостья мероприятия родом из Дагестана Зайнаб Максумова.