«Лезете туда, где не чешется»: Минниханов раскритиковал министров за проблемы бизнеса

Традиционную встречу с бизнес-сообществом провел Президент Татарстана Рустам Минниханов в День предпринимателя. Руководителю республики презентовали проекты, связанные с импортозамещением, развитием социальных и образовательных направлений. Кого похвалил Президент РТ и чем он остался недоволен – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов: «У нас есть бездельники, которые выкупили землю и ничего не делают с ней. А тут люди пришли, построили завод, взяли кредиты, эта земля работает»

Фото: tatarstan.ru

«Наша главная задача — создание мощного среднего класса»

Перед началом дискуссии Рустам Минниханов осмотрел выставку-ярмарку изделий, открытую в казанском Доме предпринимателя, пообщавшись с самозанятыми и владельцами малого бизнеса. Сама встреча началась с искренних поздравлений Президента Татарстана всему предпринимательскому сообществу республики.

«Предприниматели — это наша основа. Наша главная задача — это создание мощного среднего класса. Такие люди, способные и самодостаточные, имеют особые качества, которые позволяют им рисковать, предпринимать действия и двигаться вперед. И наша задача — поддерживать это движение», — обратился к участникам встречи Рустам Минниханов.

По мнению руководителя республики, многое для поддержки предпринимателей уже сделано благодаря усилиям федеральных коллег, которые работают в этом направлении совместно с регионами. Особенно актуальными вопросы развития отечественного малого и среднего бизнеса стали на фоне санкций против России, введенных недружественными странами (из-за специальной военной операции на Украине, — прим. Т-и).

«Предприниматели — это наша основа. Наша главная задача — это создание мощного среднего класса» Фото: tatarstan.ru

«Идет планомерная работа, чтобы эти свои пробелы мы могли решить», — заключил Президент Татарстана.

«Татарстан показывает результаты, на которые равняется вся страна»

Участниками мероприятия также стали представители министерств и ведомств республики, сотрудники федеральных структур, депутаты Госдумы РФ. Слова Минниханова дополнил присутствовавший в зале директор регионального развития Агентства стратегических инициатив Александр Смекалин, который отметил высокие достижения Татарстана в деле поддержки и развития предпринимательства.

«Предприниматель имеет волю и энергию, чтобы менять жизнь вокруг себя. И это очень многого стоит. Безусловно, многое зависит от коммуникации органов власти и бизнесменов. В таком плодотворном сотрудничестве может родиться что-то новое, крупное и великое. И здесь Татарстан демонстрирует этот симбиоз, это взаимопонимание. И показывает результаты, на которые равняется вся страна», — резюмировал Смекалин.

Александр Смекалин: «Предприниматель имеет волю и энергию, чтобы менять жизнь вокруг себя. И это очень многого стоит» Фото: tatarstan.ru

В формате видеосвязи с участниками встречи связался депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов. Он подчеркнул важность постоянной «живой» связи между бизнес-сообществом и федеральными парламентариями. Это позволяет оперативно реагировать на новые вызовы, стоящие перед экономикой страны и республики.

«Мы стараемся быть всегда рядом, чтобы быстро реагировать на поступающие обращения. Наша задача — быть доступными. Ведь бизнес — это удел стойких, упорных людей. Сейчас это особенно ощущается», — обратился по ВКС Айрат Фаррахов.

Он напомнил, что основным инструментом развития и поддержки бизнесменов сейчас является профильный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», благодаря которому на данное направление в федеральном бюджете заложены 170 млрд рублей.

«В республике зафиксирован серьезный прогресс в снижении давления на бизнес»

Еще одним высоким гостем встречи в онлайн-формате стал советник Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Он назвал свежие достижения республики в сфере развития предпринимательства.

«Каждый год мы готовим индекс административного давления на бизнес. И у Республики Татарстан в этом индексе произошел очень серьезный прогресс. По итогам за 2021 год Татарстан занял 4-е место в этом списке (по наименьшему давлению на бизнес)», — отметил Свириденко.

Антон Свириденко: «Мы всегда приводим в пример Татарстан как ориентир промышленного развития. Теперь будем приводить и как пример в сфере снижения административного давления» Фото: tatarstan.ru

Он добавил, что республиканские ведомства действительно услышали призыв ослабить давление на бизнес, поэтому все активнее применяют систему предупреждений вместо реальных штрафов для предпринимателей.

«Мы всегда приводим в пример Татарстан как ориентир промышленного развития. Теперь будем приводить и как пример в сфере снижения административного давления», — резюмировал советник федерального бизнес-омбудсмена.

«Изменение процентной ставки — это деньги, это ваша прибыль»

После завершения вступительной части стартовала живая дискуссия предпринимателей с Президентом РТ. В ходе беседы Рустаму Минниханову презентовали сразу шесть проектов в различных сферах деятельности, а также попросили помощи в преодолении ряда барьеров для дальнейшего развития.

Первой перед руководителем республики выступила Алсу Кузнецова, которая развивает сразу несколько бизнес-проектов — в ресторанном бизнесе и туризме. Она рассказала, что из-за санкций ей пришлось значительно переформатировать оба направления своей деятельности. Аналогичные изменения произошли и в ее туристическом бизнесе — теперь особое развитие получили туры по России, а также в дружественные зарубежные страны.

Алсу Кузнецова попросила Рустама Минниханова помочь с корректировкой республиканских программ льготных займов, чтобы проекты по ним снижались вместе с ключевой ставкой ЦБ РФ Фото: ©

Кузнецова попросила Рустама Минниханова помочь с корректировкой республиканских программ льготных займов, чтобы проекты по ним снижались вместе с ключевой ставкой ЦБ РФ. Президент Татарстана инициативу поддержал.

«Это очень важно, изменение процентной ставки — это деньги, это ваша прибыль. Мы вас услышали», — отметил Минниханов и поручил проработать вопрос главе Минэкономики РТ Мидхату Шагиахметову.

«Мы сначала призываем предпринимателей инвестировать, потом вводим ограничения»

Не обошлось и без критики от Президента РТ в адрес профильных министерств. Замечания прозвучали во время обсуждения проекта в сфере импортозамещения — особенно актуального в свете антироссийских санкций. О нем рассказал руководитель предприятия по производству премиксов и кормов Айдар Гатауллин.

Айдар Гатауллин попросил Рустама Минниханова установить для резидентов промпарков республики льготные условия выкупа земли под работающими предприятиями Фото: tatarstan.ru

Являясь резидентом промышленного парка «Арский», он еще несколько лет назад начал заниматься замещением импортной продукции в сфере премиксов и кормов для сельского хозяйства. В итоге под началом Гатауллина заработало соответствующее предприятие на площадке промпарка.

Позднее предприниматель решил выкупить землю под заводом из аренды промпарка, но столкнулся с неприятным моментом: цена выкупа выросла в несколько раз после прошлогоднего постановления Кабмина РТ. Бизнесмен попросил Рустама Минниханова установить для резидентов промпарков республики льготные условия выкупа земли под работающими предприятиями.

«Мы были вынуждены выкупить эту землю за 5 млн рублей. Раньше это было бы около 600 тыс. рублей», — рассказал Айдар Гатауллин.

Президент РТ адресовал вопрос к руководителям Минземимущества и Минэкономики РТ.

«Зачем нужно было это делать? Чья это идея? Мы промпарки строим, индустриальные парки, вкладываем государственные инвестиции и потом начинаем… Если предприниматель построил завод, выполнил свои обязательства, зачем так делать? Он же будет налоги платить», — сказал в сердцах Рустам Минниханов, выслушав жалобу предпринимателя.

Президент Татарстана назвал увеличение выкупа земли для бизнесменов, построивших производства, недопустимым.

Президент Татарстана назвал увеличение выкупа земли для бизнесменов, построивших производства, недопустимым Фото: tatarstan.ru

«Не нужно менять правила игры и придумывать что-то новое. Мы, с одной стороны, призываем предпринимателей инвестировать, потом вводим ограничения… Бизнесмен должен понимать, что если он построит производство, у него будет льготная выкупная цена и не нужно устанавливать какие-то сроки. У нас есть бездельники, которые выкупили землю и ничего не делают с ней. А тут люди пришли, построили завод, взяли кредиты, эта земля работает. Я вам и вам поручаю более внимательно посмотреть», — сказал Минниханов, обращаясь к главам Минземимущества и Минэкономики РТ.

«Зачем вы там лезете туда, где не чешется? Мы ищем варианты, как поддержать, чтобы у нас появились новые предприятия, новые рабочие места. Если предприниматель выполнил условия по инвестициям и созданию рабочих мест — пусть выкупает», — подчеркнул руководитель республики.

Про социальное предпринимательство: «Если это донести, то даже самый “замерзший” чиновник растает»

Помимо проектов, связанных с импортозамещением, в ходе встречи внимание также уделили и социально значимым инициативам. Одну из них озвучил самозанятый Рустам Зиннатуллин из Набережных Челнов. Сейчас он работает в сфере ремонта компьютеров и смартфонов, а ранее прошел образовательный курс «Бизнес без границ». Это программа для людей с ограниченными возможностями здоровья, где каждый может начать свой бизнес под руководством опытного наставника.

После прохождения именно этого курса Зиннатуллин почувствовал в себе силы для работы в качестве самозанятого. Чтобы программа помогла как можно большему числу граждан, Рустам Зиннатуллин попросил Президента РТ помочь в ее распространении на федеральном уровне. Кроме того, он предложил присваивать статус социальных тем предпринимателям, которые являются инвалидами.

Рустам Минниханов положительно оценил эту инициативу и пообещал помочь в ее масштабировании.

«Вы большой молодец, у вас хорошая профессия. Хорошо, что вы не только сами работаете, но и помогаете найти свое призвание другим, вселяете в них уверенность. Если донести эту мысль, то даже самый “замерзший” чиновник растает, все это поддержат», — подчеркнул Рустам Минниханов и предложил выйти с соответствующей инициативой на федеральном уровне через депутатов Госдумы от РТ, а также через площадку Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Сегодня самое узкое место — это квалифицированные кадры. Должно быть достаточное количество персонала» Фото: tatarstan.ru

«Татарстану необходимы кадры, связанные с робототехникой и мехатроникой»

Татарстан нуждается в высококвалифицированных кадрах, работающих в области электротехники, поэтому необходимо развивать специализированные образовательные площадки, отметил Президент Татарстана во время обсуждения инициативы представителей «Алабуги Политех». Они предложили масштабировать на всю страну олимпиаду для старшеклассников, чтобы активизировать привлечение одаренных абитуриентов.

«Сегодня самое узкое место — это квалифицированные кадры. Должно быть достаточное количество персонала. Нам важно еще привлекать молодежь из других регионов России и стран Средней Азии, потому что там есть востребованность в работе. Но нам не нужны люди на подсобных работах, нужны квалифицированные обученные кадры, То, что сегодня необходимо, связано с мехатроникой, робототехникой, электротехникой», — сказал Минниханов.

«Это очень амбициозный проект, и он реально показывает хорошие результаты», — оценил инициативу Минниханов.

Другие проекты, также озвученные во время встречи с Президентом республики, касались площадок плавания для малышей с ОВЗ и решения вопросов по размещению продукции предпринимателей из районов РТ на площадках маркетплейсов.