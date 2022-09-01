«Лезем в бутылку»: в Свияжске появится стеклоплавильная печь для создания арт-объектов

На территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» появится стеклоплавильная печь, разработанная и изготовленная специалистами кафедры керамики и стекла Академии им А.Л. Штиглица (Санкт-Петербург). Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«После ее запуска и обучения сотрудников планируется разработка и выпуск уникальной сувенирной линейки музея, создание специальных программ для туристов, а итогом станет большая художественная выставка, посвященная проекту „Лезем в бутылку“», — рассказала собеседница агентства.

Реализация идеи стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Музей без границ» на экологически художественный проект, который был разработан сотрудниками музея совместно с партнером — хозяйкой «стеклодувной мастерской» в Свияжске.

«Суть его заключается в целенаправленном сборе в специальные контейнеры стеклянных бутылок с последующей художественной обработкой от пуговичек и новогодних шаров до цветочных ваз и арт-объектов», — уточнила Юлия Нуреева.

Работа над проектом «Лезем в бутылку» начнется в ноябре 2022 года и продлится до февраля 2024 года. Сумма гранта составила почти 3 млн рублей.

Первый цикл конкурса «Креативный музей» направлен на развитие учреждений культуры и творческих сообществ. Грантовую поддержку получат 22 инициативы из 17 регионов. Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов. Татарстан вошел в тройку самых активных культурных институций — он на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.