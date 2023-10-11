«Лезем в бутылку»: в Свияжске из стеклотары начнут выдувать сувенирные изделия

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» с 12 октября стартует экотур «В музей за синюю тару!». Во время проведения акции в любой музей свияжского заповедника можно будет попасть за стеклянные бутылки. Чтобы получить один билет, нужно принести от пяти бутылок. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Бутылки собираются для повторного использования — из них будут выдуваться стеклянные сувенирные изделия. Сейчас команда музея реализует проект «Лезем в бутылку»: он заключается в том, что собранная стеклотара расплавляется в специальной печи при температуре 1350 градусов, а затем стеклодувы музея-заповедника изготавливают из лавообразной массы сувенирную продукцию.

К декабрю планируется запуск мастер-классов в стеклодувной мастерской Свияжска. В акции участвуют Музей истории Свияжска, Музей художника Геннадия Архиреева, Музей археологического дерева «Татарская слободка», Музей Гражданской войны, Художественная галерея Свияжска.

Получить билет, сдав стеклотару (желательно — синего цвета), можно на кассе любого музея или в Туристско-информационном центре на парковке.

Реализация идеи «Лезем в бутылку» стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Музей без границ» на экологический художественный проект, который был разработан сотрудниками музея. Сумма гранта составила почти 3 млн рублей.

«На сегодняшний день очень актуален вопрос вторичной переработки отходов и раздельного сбора мусора. Стекло разлагается столетиями, несмотря на экологические составляющие, оно катастрофически загрязняет окружающую среду. Благодаря фонду Потанина, при поддержке которого мы смогли купить специальное оборудование, сегодня реализуется проект по вторичному использованию стекла, которое мы собираем, очищаем, сортируем по цвету, а затем переплавляем в печи для изготовления сувенирной продукции», — пояснила Юлия Нуреева.

Экотур продлится в течение двух недель — до 26 октября 2023 года.

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