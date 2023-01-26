Левитин в Казани прокомментировал возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный Олимпийский комитет накануне заявил, что рассмотрит возможность допуска российских спортсменов под нейтральным флагом к предстоящим Олимпийским играм. В этом решении нет ничего удивительного, но не хватает рекомендаций, по которым оно будет осуществляться. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин во время визита в Казань.

«То, что наших ребят допускают к Олимпийским играм, — это для нас очень важно. Мы ждем рекомендаций по работе между нашими и международными федерациями. Но я считаю, что это уже успех. Вся мировая спортивная общественность поняла, что без России Олимпийские игры проходить не могут», — отметил Левитин.

Спортивный функционер отдельно упомянул поддержку со стороны Олимпийского комитета Азии, который выступил с инициативой о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям на их территории. По мнению представителя ОКР, этот момент стал определяющим при принятии МОК своего решения.