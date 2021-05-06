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Ру Тат
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6 мая 2021  15:21
Cергей Гаврилов

Левитин о Специальной Олимпиаде в Казани: Это очень большой социальный проект

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Помощник Президента России Игорь Левитин в ходе своего визита в Казань посетил сегодня соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу в Центра бадминтона. Левитин обратил внимание, что подобные игры впервые проводятся в нашей стране.

«Россия впервые будет принимать у себя Специальную Олимпиаду. И в Советском Союзе ни разу не проходили такие соревнования. Это большое дело, что Президент России принял предложение провести у нас Всемирную Специальную Олимпиаду для детей с ограниченными возможностями в Казани. Так что, на мой взгляд, это очень большой социальный проект», — сказал гость.

Помощник главы государства выразил уверенность, что следующей зимой Казань проведет у себя образцовые Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады.

«Я очень рад, что сегодня сам могу присутствовать на таких соревнованиях, где ребята могут показать себя, доказать, что они такие же, как все в этой жизни, и могут заниматься спортом, быть в коллективе и радоваться жизни. Спасибо Казани, Татарстану за то, что взяли на себя проведение Всемирных игр Специальной Олимпиады, а это непростые соревнования, поскольку таким ребятам нужен особый подход, особое время и требования. Но я уверен, что Казань умеет проводить подобные соревнования», — резюмировал Левитин.

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