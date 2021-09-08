Левитин о Специальной Олимпиаде в Казани: Это будет важный опыт для всей России

Игорь Левитин

Салават Камалетдинов

Ни Россия, ни СССР никогда не проводили на своей территории игры Специальной Олимпиады. Грядущие соревнования в Казани, которые пройдут в 2023 году, будут очень важным опытом для всей страны. Такое мнение на форуме «Россия — спортивная держава» выразил помощник Президента России Игорь Левитин.

«За последние пять лет Россия приняла 200 крупных международных соревнований, и в ближайшие три года мы проведем еще 50. Но Специальная Олимпиада в Казани уникальна. Ни СССР, ни Россия не имели опыта проведения таких событий. Это очень важно, потому что такие игры проводятся для детей, которым очень нужны подобные встречи», — отметил Левитин.

Напомним, сегодня в Татарстане стартовал форум «Россия — спортивная держава». Он пойдет с 8 по 10 сентября на территории KazanExpo.