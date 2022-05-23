Levi Strauss & Co окончательно уйдет с российского рынка

Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомленные источники.

По информации собеседников издания, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России. При этом она прекратила поставки товаров, а их остатки намерена реализовать через другие площадки. Кроме того, по словам сотрудников двух крупных онлайн-площадок, Levi's отгрузила товар на новый сезон по плану, но предупредила, что дальнейших поставок не предвидится.

В качестве потенциального покупателя один из источников газеты назвал турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России. Помимо этого, один из одежных ритейлеров, по его словам, будто бы тоже ведет переговоры с Levi’s.

Сейчас в стране насчитывается около 90 торговых точек Levi Strauss & Co, из которых часть может работать по франшизе. Еще в марте руководство компании заявило о приостановке коммерческой деятельности и любых инвестиций в России из-за специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин.

По оценке опрошенных изданием экспертов, Levi’s будет довольно сложно найти покупателя на свои российские активы. При этом партнеры компании могут оказаться основными бенефициарами ухода торговой марки из страны, если их договоры не запрещают заниматься параллельным импортом.